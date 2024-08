Naši Olimpijci, Miss Universe i Miss Hrvatske dolaze na na 16. Riječke stepenice!

Šesnaesto izdanje modne revije Riječke stepenice održati će se u petak u 20.30 sati na kamenim stubama pored Grand hotela Bonavia u Rijeci. Ovaj jedinstveni događaj već godinama privlači pažnju ljubitelja mode, kao i šire publike, zahvaljujući spektakularnom ambijentu i bogatom programu. Riječke stepenice prepoznate su kao jedna od najvažnijih modnih manifestacija u regiji. Događaj okuplja renomirane dizajnere iz Hrvatske, koji prikazuju najnovije kolekcije za nadolazeću sezone. Revije su posebno impresivne zbog samog prostora – modeli defiliraju niz monumentalne stepenice, što stvara efektan vizualni dojam.

16. Riječke stepenice donose jedanaest modnih revija. Kolekcije FW’24 predstavit će: Miau Couture, GiVa design by Kristina Zorčić, Boutique Rival design, Irena Anđelić Devčić, Damir TAU, hrvatski brand Calico mood, Selin boutigue, LU LU design, LUZAR by Marina Sičić Oštarić. Ponosni smo na priliku koju dajemo mladima pa će tako svoj rad pokazati i učenici Škole za trgovinu i modni dizajn Rijeka.

Pod Udruženjem obrtnika Rijeka iz Sekcije tekstila i kože s gošćama drugih udruženja obrtnika svoje kreacije prikazat će čak 14 obrtnica: MY LEATHER STORY (Patrizia Sertić), CODE BY BOTUN (Duška Radotović), MIAU COUTURE (Gorana Nedić), LILIUM (Suzana Mužić), ADRIANA RAJČIĆ DESIGN, Krojački salon ELLA- (Marinela Martinčić Knez), Krojački salon DAJANA (Dajana Hlača), Krojačko-uslužni obrt OK DESIGN (Jasminka Blečić) , Boutique RIVAL Design (Senka Mitrović), ELA obrt za krojačke usluge (Sandra Jamić), Krojački salon SLAVICA (Slavica Stojanović), Krojački salon D'IMAGE (Željkica Kezić), MALI ATELJE TT (Tajana Tepšić) te S. A.HANDMADE (Sanja Antonin).

Trendove za kosu donose stilisti studija Perman, a make-up osmišljavaju vizažistice Paola Peček, Patrizia Jaklin i Greta Karamarko.

Osim poticanja razvoja domaće modne scene i gospodarskih suradnji ovaj događaj obuhvatit će i brojne popratne sadržaje poput glazbe i zabave što će dodatno doprinijeti cjelokupnoj atmosferi. Publika će osim u modnom spektaklu, koji vodi Davor Garić, uživati i u glazbenom programu jer za Riječke stepenice, DJ Sale For Love priprema posebnu glazbenu poslasticu . After party će se održati u Azura lounge eat clubu od 23 sata.

Riječke stepenice nisu samo modni događaj, već i važan društveni događaj koji promovira Rijeku kao kulturno i kreativno središte. Ova manifestacija kontinuirano raste, a njeno 16. izdanje samo će potvrditi njen status ključnog događaja.

''Zahvaljujem se partnerima manifestacije Grand Hotelu Bonavia, Gradu Rijeci i Turističkoj zajednici grada Rijeke, pokroviteljima Adriatic osiguranju, dr. Vivian estetic's na potpori i povjerenju'', izjavila je Ivana Delač, direktorica Riječkih stepenica.

Posebnost manifestacije je što modne revije nose poznate ljepotice; Miss Universe Hrvatske Zrinka Ćorić, hrvatska predstavnica na izboru Miss Svijeta Lucija Begić, bivša Miss Universe Andrea Erjavec, nekadašnja Kraljica Hrvatske Ema Gračan te missice Grada Zagreba i Primorsko-goranske županije, influencerica Antea Valenta i dr.

U pauzama između modnih revija će se iz dr.Vivian estetic’s kornera javljati će se poznate osobe iz političkog, sportskog odnosno društvenog života. Svoj dolazak su potvrdila su dva sportaša, naši Olimpijci Ivan Krapić i Filip Pravdica, gradonačelnik Rijeke Marko Filipović, glumica i ravnateljica drame Kazališta Ivana pl. Zajca Ana Vilenica, modna agentica Tihana Harapin Zalepugin, pjevačica Tina Vukov, modni dizajner Ivan Alduk, Vedrana Linardić i brojni drugi.

Ulaz na 16.Riječke stepenice je slobodan za sve posjetitelje, a oni koji ne mogu doći pogledati ovu lijepu modnu manifestaciju mogu je pratiti u izravnom televizijskom prijenosu na televiziji Kanal Ri.