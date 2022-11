Kći legendarnog Mustafe Nadarevića neviđenom fotografijom prisjetila se oca na drugu godišnjicu njegove smrti

Nana Nadarević emotivnom objavom prisjetila se oca Mustafe Nadarevića na njegovu drugu godišnjicu smrti.

Kći legendarnog i neprežaljenog glumca Mustafe Nadarevića, Nana podijelila je fotografiju koja je dirnula srce i sjećanja mnogih.

Pogledaj i ovo Obožavao ih je... Mustafi Nadareviću djeca su bila najveća podrška nakon smrti supruge, ovako je govorio o njima

Naime, povodom obilježavanja druge godišnjice smrti pokazala je dosad neviđenu fotografiju na kojoj su ona i Mustafa zagrljeni i nasmiješeni.

"Legende ne umiru, moja djeca svaki dan uživaju s njegovim serijama", "Čovjek koji će živjeti kroz vjekove ", "Bio je legenda", "Divan glumac, jedini i neponovljivi", samo su neki od komentara.

Mustafa je rijetko govorio o svojoj obitelji, no poznato je da je imao dvije kćeri i sina. Kćer Nanu dobio je s s televizijskom urednicom Snježanom Nožinić, koja mu je rodila i sina Ašu, dok iz braka s prvom suprugom Jasnom ima i kćer Nađu.

Jednom je prilikom objasnio i neobična imena svoje djece.

"Budući da je moja najstarija kći Nađa moju mamu, a svoju baku zvala nana, moja je druga kći dobila to ime. A pomalo neobično ime Aša dao sam sinu po jednom svom prijatelju iz Bosanskog Novog, jako plemenitom dječaku. Kada sam nekako došao do njegova broja i javio mu da sam sinu dao njegovo ime, nasmijao se i veselo mi uzvratio da me pozdravlja Plamenko, da je to njegovo pravo ime, a Aša nadimak! Nana i Aša žive u Zagrebu, u vrlo smo dobrim odnosima", ispričao je.

Nadarević se u životu ženio tri puta, a zadnji put 2012. sa Slovenkom Slavicom Radović, koja je iste godine preminula.

Podsjetimo, Mustafa je 22. studenog 2020. godine izgubio dugu bitku s teškom bolesti i preminuo je Zagrebu u 78. godini života.

Glumio je dok mu je god bolest to dopuštala, a još uvijek ga možemo gledati u novim epizodama serije "Lud, zbunjen, normalan" na Novoj TV u kojoj je utjelovio legendarnog Izeta Fazlinovića.

