Najveće njuške u Hollywoodu: 8 najpoznatijih filmskih pasa

U kinima se prikazuje film Lassie 2: Nova pustolovina, što je dovoljan povod da se prisjetimo koje smo to najbolje čovjekove prijatelje zauvijek zapamtili zahvaljujući njihovim filmskim ulogama.

Jedno je sigurno: svaki film sa psom dobar je film! Bez obzira na to gledate li akcijski triler poput Johna Wicka (2014.) ili pak plačete na komediju Marley i ja (Marley & Me, 2008.), dobar osjećaj na kraju filma je zajamčen.

Upravo zato nije rijetkost naći pse među glumačkom ekipom. Štoviše, prvi se pojavio još 1905., u britanskom crno-bijelom nijemom filmu Rescued by Rover i to u glavnoj ulozi! Riječ je zapravo o obiteljskom filmskom projektu u kojem je redatelj Lewin Fitzhamon ujedno i scenograf i glumac, dok je njegova supruga Margaret scenaristica i glumica, a u filmu se pojavljuje i njihovo dijete te pas Blair, za potrebe filma preimenovan u Rovera. Uz njih, u ovoj kratkoj drami glume još dvoje profesionalnih glumaca – Sebastian Smith i Lindsay Gray.

Iako prvi, Rover ipak nije najpopularniji filmski lik među psima. To je svakako Lassie, čemu ide u prilog i činjenica da mnogi upravo to ime koriste za naziv pasmine škotskih ovčara. A kako i ne bi kad je Lassie s nama već više od 80 godina! Naime, prvi film Lassie se vraća kući (Lassie Come Home), redatelja Freda M. Wilcoxa, objavljen je 1943. godine, a do 2020. i Lassie se vraća kući, redatelja Hanna Olderdissena, snimljeno je još jedanaest filmova. U našim kinima može se, pak, pogledati nastavak njemačkog filma iz 2020. – Lassie 2: Nova pustolovina.

Zato smo se prisjetili nekih od najpoznatijih filmskih njuški u igranim filmovima, piše Kinofilm.

8. Hooch

Dobro je poznato da policajci uvijek rade u paru. U policijskoj komediji Turner i Hooch (Turner & Hooch, 1989.), redatelja Rogera Spottiswoodea, taj par čine policajac i pas koje pak glume Tom Hanks i bordoška doga Beasley.

Hanks je, naime, policijski inspektor Scott koji na mjestu ubojstva zatiče psa žrtve te ga odvodi sa sobom kako bi mu pomogao pronaći ubojicu. Kako i priliči ovoj pasmini, Hooch je iznimno jak i svojeglav, a da bi ga “imao na oku”, inspektor Hoocha vodi svuda sa sobom, čak i na posao.

Tom Hanks je 2001., tijekom gostovanja u talk showu Larryja Kinga, priznao da mu je ovo bila najteža uloga ikad – i fizički i emocionalno. No i Beasleyju nije bilo lako. Definitivno najteži zadatak koji je morao usvojiti bio je naučiti da čeljustima primi Toma Hanksa za vrat, a da ga pritom ne ozlijedi. Ono što se pak znalo da neće naučiti jest ispijanje piva, no Beasley je ipak uspio otvoriti limenku u kojoj je bila – pileća juha.

Trener pasa i kaskadera Clint Rowe, otkrio je svojedobno da odabir psa koji će glumiti s Hanksom nije bio nimalo lak.

“Isprobali smo 50 različitih pasmina – terijere, pastirske pse, rotvajlere… Producenti su htjeli psa koji bi bio velik, ali ne pretjerano, a na kraju je ‘presudio’ redatelj odabravši bordošku dogu”, otkrio je Rowe.

Disney+ je 2021. objavio seriju (12 epizoda) Turner i Hooch koja predstavlja nastavak ovog filma. U njoj je, naime, Josh Peck Scott Turner, sin Hanksovog lika iz originalnog filma. Nakon što mladi Scott naslijedi velikog psa imena Hooch od svog preminulog oca isprva nije oduševljen, ali polako počne shvaćati da je pronašao novog životnog partnera, a potencijalno i korisnog policijskog partnera.

