Mogu li Tom Hardy i Austin Butler ponoviti kemiju Jamesa Deana i Marlona Branda?

Nova kriminalistička drama Bajkeri Jeffa Nicholsa vodi nas na putovanje koje prati uspon i pad motociklističke bande Vandali tijekom 1960-ih godina.

Kathy, odlučna članica moto kluba Vandali koja je udana za divljeg, bezobzirnog vozača motocikla po imenu Benny, prisjeća se evolucije Vandala tijekom desetljeća, počevši od lokalnog kluba autsajdera ujedinjenih dobrim vremenima, tutnjavom motora i poštovanjem prema njihovom snažnom, postojanom vođi Johnnyju.

Tijekom godina Kathy daje sve od sebe kako bi se snašla usred neukroćene prirode svog supruga i njegovoj odanosti Johnnyju za kojeg ima osjećaj kao da se mora natjecati za Bennyjevu pažnju. Kako život u Vandalima postaje sve opasniji a klubu prijeti da postane još zlokobnija banda, Kathy, Benny i Johnny prisiljeni su donositi odluke o svojoj odanosti klubu i jedni drugima, piše Kinofilm.

Posljednji hollywoodski trend su ekranizacije romana, video igara, ili linije igračaka, no scenarist i redatelj Jeff Nichols na velike ekrane donosi ekranizaciju – knjige fotografija. Istini za volju, pored fotografija u knjizi je opis onoga što ona prikazuje ili poneka rečenica, intervju s pojedinim članom motociklističkog kluba koji se nalazi na fotografiji, no to ne tvori cjelovitu priču. Stoga je Jeff Nichols u svoj film Bajkeri (The Bikeriders) prenio osjećaj koji je imao dok je prvi put držao knjigu u rukama.

Nagrađivani redatelj hvaljenih filmova kao što su psihološki triler U zaklon (Take Shelter, 2011.), drama Mud (2012.), i sf Ponoćni specijal (Midnight Special, 2016.), odlučio je publici na velike ekrane donijeti oblake prašine i miris benzina bajkerskih bandi. Nakon što ga je knjiga fotografija The Bikeriders iz 1968. Dannyja Lyona oduševila i potaknula maštu, Jeff Nichols je kontaktirao tog fotografa i filmaša s idejom o filmu.

Kako je Lyon putovao s bajkerima kao fotograf koji je ovjekovječio njihov način života, isprva je pomislio kako Nichols ima namjeru snimiti film o fotografu, ali to nije bio slučaj jer ovo je priča o članovima motociklističkog kluba koju su inspirirale njihove fotografije. Možda ovo nije priča o čovjeku iza objektiva, ali lik Dannyja Lyona je u filmu i okidačem fotoaparata prati Vandale.

U ulozi vođe Vandala Johnnyja je karizmatični Tom Hardy koji je najpoznatiji po ulozi Maxa u Pobješnjelom Maxu: Divlja cesta (Mad Max: Fury Road, 2015.) i Eddieja Brocka u Marvelovoj franšizi Venom. Kao Kathy ovdje je dobitnica Emmyja Jodie Comer iz Ubijanje Eve (Killing Eve, 2018.) i Free Guy (2021.).

Osobu koja povezuje Johnnyja i Kathy, Bennyja, tumači mladi glumac Austin Butler čija je planetarna slava došla ulogom kralja rock’n’rolla u filmu Elvis (2021.), a ove godine utjelovio je psihopata Feyd-Rautha Harkonnena u Dina: Drugi dio (Dune: Part Two).

Ako je nešto dovoljno blizu onome kako bi James Dean i Marlon Brando izgledali na filmu zajedno, onda su to Austin Butler i Tom Hardy koji bez imalo dvojbe povlače inspiraciju za glumu iz kulerskih hollywoodskih legendi.

Sve o filmu Bajkeri pronađite na Kinofilmu, web magazinu koji donosi najzanimljivije vijesti iz svijeta filma.