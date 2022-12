Miss Universe Hrvatske predstavila nacionalnu haljinu koju će nositi na svjetskom izboru ljepote u New Orleansu

U prostorijama Hrvatske etnokuće Materina priča u zagrebačkoj Preradovićevoj ulici danas je predstavljena nacionalna haljina kojom će Arijana Podgajski, Miss Universe Hrvatske, predstavljati Krapinsko-zagorsku županiju, a time i Hrvatsku na svjetskom izboru Miss Universe u segmentu nacionalnih kostima.

Arijana Podgajski, 20-godišnja studentica ekonomije na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta koja je titulu Miss Universe Hrvatske 2022. ponijela krajem svibnja u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade u Zagrebu, s prvim danima nove godine putuje u Ameriku na svjetski izbor Miss Universe, koji će se održati u New Orleansu 14. siječnja 2023. godine.



"Od srca zahvaljujemo županu Kolaru i Turističkoj zajednici Krapinsko-zagorske županije jer su prepoznali mogućnost ogromne promocije Zagorja i naše 'zelene Hrvatske' na svjetskoj pozornici kao što je svjetski izbor Miss Universe te nam dozvolili upotrebu logotipa 'Bajka na dlanu'. Neizmjerno vam hvala i na pomoći u opremanju Arijane, koja će uz nacionalnu haljinu nositi tradicijski nakit, zlatna licitarska srca koja je izradila Zlatarnica Vrančić iz Zaboka, te na vrijednim poklonima koje će ona dijeliti ostalim natjecateljicama i domaćinima", istaknuo je vlasnik licence Vladimir Kraljević.



Predstavljanje u tzv. nacionalnim kostimima na svjetskom izboru Miss Universe jedan je od najinteresantnijih segmenata priprema za veliko finale i fanovi iz cijeloga svijeta obožavaju vidjeti šarenilo i maštovitost kreatora, kostima i instalacija. Tom šarenilu Hrvatska će se pridružiti u nešto umjerenijem izdanju, no još uvijek na način da se istaknu naša baština i prirodne ljepote.



"Inspiraciju za izradu ove nacionalne haljine crpimo iz ogromnog bogatstva naše baštine, a kako nam Arijana dolazi iz Krapine, odlučili smo svijetu predstaviti prelijepo Zagorje i sve ono što ga čini lijepim – njegove zelene brežuljke, termalne izvore, čiste rijeke i rječice, prelijepu prirodu, povijest", rekla nam je Mina Petra, kreatorica nacionalne haljine – zato nam je baza tradicionalna ručno tkana lanena haljina, na čiju je prednju stranu mlada akademska slikarica Antonia Maričević ručno oslikala promotivni logotip Krapinsko-zagorske županije "Zagorje, bajka na dlanu". Uz ovo umjetničko djelo pridružujemo se globalnoj kampanji "Zeleno je in".

Na predstavljanju nacionalne haljine prisutan je bio i župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar te voditeljica Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije Sanja Škrinjar.



Uzbuđenje zbog odlaska na svjetski izbor, ali i prvi put u Ameriku, nije skrivala ni Arijana Podgjaski:



"Veoma sam uzbuđena i sretna što mi se pružila ova jedinstvena prilika predstavljati Hrvatsku na svjetskoj pozornici kao što je Miss Universe. To se zaista događa jednom u životu. Meni je dodatno uzbuđenje jer ću prvi put letjeti avionom, i to u Ameriku, u New Orleans, po mnogima jedan od najljepših američkih gradova. Drago mi je što ću u Ameriku ponijeti i djelić svojeg Zagorja noseći ovaj nacionalni kostim, ali i plašt, koji vam ne smijemo još pokazati. Jedino smijem reći da me podsjeća na zelene zagorske brežuljke koji okružuju moj zavičaj i licitarska srca, koja su simbol simpatije, odanosti i ljubavi, što je poruka koju želim podijeliti sa svijetom."



Arijana u New Orleans neće otputovati praznih ruku. Za ostale natjecateljice i za svoje domaćine Arijana će ponijeti poklone koje je za nju pripremila Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije: licitarska srca, koje je UNESCO proglasio nematerijalnom kulturnom baštinom, s logotipom "Zagorje – bajka na dlanu" te narukvice s motivima licitarskog srca, dok je Hrvatska turistička zajednica za nju pripremila ekološki prihvatljive pamučne torbe, licitarska srca, lavandu i kemijske olovke.



Za blagdanski ugođaj predstavljanja nacionalne haljine pobrinuli su se župan Krapinsko-zagorske županije te Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije, koji su uzvanike počastili zagorskim štruklima, tradicionalnom zagorskom poslasticom koja odnedavno nosi europsku zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, a koje je pripremila Villa restoran Zelenjak, jedan od certificiranih proizvođača zagorskih štrukli.



Vina koja su danas uzvanici mogli degustirati proizveli su renomirani vinari s područja Krapinsko-zagorske županije, koji su priznati na svjetskoj vinskoj sceni, čemu u prilog govore brojne osvojene medalje i priznanja na svjetskim natjecanjima i ocjenjivanjima vina, među kojima je svakako i ono najprestižnije – Decanter, koje se svake godine održava u Londonu. Selekciju vina uzvanicima je predstavila gospođa Jasminka Šaško, poznata enologinja i predsjednica udruge Vino Zagorje.



Na svjetskom izboru Arijana će nositi tradicijski nakit iz zlatarnice Vrančić, utemeljene 1990. godine. Začetnik obrta je Boris Vrančić, koji je majstorski zanat izučio kod starog zagrebačkog majstora Stjepana Popeka krajem 60-ih godina prošlog stoljeća. 1996. godine gospodin Boris Vrančić među prvim zlatarima u Hrvatskoj dobiva diplomu majstora zlatarstva. Tu diplomu 2001. godine dobiva i njegov sin, Hrvoj Vrančić, koji nastavlja usavršavanje kod vrsnih zlatara u Zagrebu učeći stare tradicijske načine obrade zlata, ugradnje dragih i poludragih kamena te filigranstvo.



Arijanu su na predstavljanje došle podržati i neke od bivših nositeljica titule Miss Universe Hrvatske: Ivana Delač (2003.), Lana Obad Jurič (2010.) i Ivana Mišura Vlaović (2014.)