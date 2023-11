Zvijezda filma "Toma" neutješno se oprostio od kolege Lauševića: "Možda je rođenje svakog čovjeka njegov najveći uspon, sve ostalo je pad"

Milan Marić na emotivan način oprostio se od legendarnog glumca Žarka Lauševića, a za regionalne medije otkrio je i ponešto o njihovom odnosu.

Srpski šarmer i glumac Milan Marić objavio je crno-bijelu fotografiju s kolegom Žarkom Lauševićem, a u opisu se oprostio od njega.

"Žare, ne znam kako se ovo radi, nikada nisam pisao ovako nešto. A jebiga, i teško mi je. Da li bi prvo trebalo da ti se zahvalim? Da napišem: “Hvala ti što si bio takav glumac.”? Moram prvo napisati glumac jer sam te zapravo tako upoznao. Kroz uloge. Upoznao kroz uloge?! Kako to naivno zvuči, ali znaš na šta mislim. Možda bih ipak trebao napisati: "Hvala ti što si bio takav kolega.”. To zvuči prisnije i intimnije, a i zaista je. Moram onda obavezno dodati da si bio divan kolega, pun strpljenja, savijeta i razumijevanja za nas 'balavce'. A to sve znaš, to sam ti sve već rekao. I nisam jedini", započeo je Milan pa nastavio:

"A ako bih napisao samo “Žare, hvala ti.”, to bi onda značilo da se opraštam od tebe i kao glumca i kao kolege, ali i onoga što smo izgradili ti i ja van filmskog seta. A o tome mi je zapravo najteže pisati, ali probati ću. Hvala ti za povjerenje. Hvala ti za osmijehe. Hvala ti vrijeme. Hvala ti za podršku. Hvala ti za lekcije. Hvala ti za nježnost. I hvala ti za prijateljstvo. Možda je rođenje svakog čovjeka njegov najveći uspon, sve ostalo je pad. Tvoj Mare".

Milan je za srpske medije objasnio kako se kod njih glumce ispraća pljeskom umjesto minutom šutnje.

To se upravo dogodilo na dan Žarkove smrti, a Milan je tada igrao u predstavi "Bilo jednom na Brijunima".

"Nevjerojatno emotivno. Mi smo se zbunili… To je i prokletstvo i prednost ovog posla što, dogode ti se neke stvari koje te nateraju na razmišljanje i imaš potrebu zatvoriti se da to posložiš i nastaviš dalje, a onda dođeš i moraš igrati predstavu. Izađeš pred, ne znam, petsto, šesto ljudi… Mi smo krenuli sinoć igrati predstavu, znali smo i kome ćemo posvetiti ovo sve", rekao je glumac na K1 televiziji.

Zatim je objasnio kako ga je najbolje upoznao kada je glumio u filmu "Toma".

"Vi kad čitate njegovu knjigu, stvorite određeno mišljenje o njemu i to je magija, koja vam da da neke stvari sami zaključite. Ja sam njega najviše upoznao kroz rad, a onda kroz te neke naše razgovore. Shvatio sam ko je osoba preko puta mene, a to je nevjerojatno nježna i osjetljiva osoba", ispričao je Milan.

