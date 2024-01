Neočekivani poljubac kolega sve je o čemu se priča poslije dodjele nagrada koju je iščekivao cijeli svijet, pogledajte ovaj trenutak!

Humoristična serija ''Medvjed'' na dodjeli Emmyja osvojila je čak šest nagrada, ali trenutak koji je ostao zapamćen jest neočekivani poljubac dvojice kolega sa seta.

Humoristična serija ''Medvjed'' (The Bear) na sinoćnjim Emmyjima osvojila je čak šest nagrada i tako, uz dramsku seriju ''Nasljeđe'', postala apsolutni pobjednik večeri.

Autor serije Christopher Storer nje mogao prisustvovati dodjeli nagrada zbog zaraze koronavirusom pa je umjesto njega govor održao chef Matty Matheson, koji u seriji glumi električara.

"Što ima kod vas? Samo želim zahvaliti restoranima u cjelini, i cijelom ugostiteljstvu", počeo je govor, no već u sljedećem trenutku zbilo se nešto potpuno neočekivano. Njegov kolega iz serije Ebon Moss-Bachrach prišao mu je i strastveno ga poljubio. Poljubac je trajao prilično dugo, a potez glumca iznenadio je sve prisutne, uključujući i Mathesona.

"Volim te, Ebone", rekao je Matheson pa nastavio s govorom, a kasnije je novinarima rekao kako mu je poljubac u magli.

"Imao sam zatvorene oči. Mislim da je i Matty imao zatvorene oči. Vrijeme je stalo. Ne znam koliko je godina prošlo", našalio se.

Kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku.

Matty Matheson and Ebon Moss-Bachrach share a kiss at the #Emmys pic.twitter.com/6h7dd9osON