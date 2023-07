Zagrebački influencer prisjetio se ludog trenutka s Majom Šuput: ''Što da ja radim s njom? Pojela bi me za doručak žena!"

Marko Vuletić vodi svoj podcast "Šta je s glavon" u kojem komentira svakodnevne društvene teme, ali i prepričava smiješne životne situacije.

Influencer Marko Vuletić kojeg na Instagramu prati preko 270 tisuća pratitelja te na Youtubeu preko 315 tisuća ispričao je smiješnu anegdotu koju je imao s pjevačicom Majom Šuput.

"U tom periodu Maja i ja smo se već znali, radili smo par kampanja zajedno. I kao hajde, došla je u Split i doći ću s prijateljima u klub malo je poslušati, vidjeti kako je, što je, znam da je ona teška partijanerica", započeo je Marko.

Objasnio je i kako se obično kada izlazi drži na mjestima gdje nije velika gužva, kako bi se i on mogao malo opustiti.

Sjeo je za jedan stol te primijetio kako se ljudi žele s njim fotografirati, a to je zapazila i Šuput.

"Uhvati Maja moment di sam ja u klubu i ona mene, ljudi, izvede na scenu. Ja čovječe s Majom Šuput plešem", prisjeća se Marko kako je plesao s Majom u timbicama i dugoj majici.

Objasnio je i kako ga uhvati "cringe" moment kada se toga sjeti, ali mu je s druge strane to bilo baš smiješno.

"Imao sam 20 godina. Što da ja radim s Majom Šuput? Pojela bi me za doručak žena!", opisao je influencer. "Ali nema veze, ja sam to onako 'muški' odradio, stao tamo, nije me bilo previše sram izvanka, unutra sam vjerojatno umirao od muke. Zamisli što je izaći ispred 600 pijanih ljudi, bolje ne!", zaključio je.

Inače, Marko na svom instagram profilu dijeli situacije iz svakodnevnog života kojima nasmijava svoje pratitelje.

Često dijeli i videa u kojima kuha, pokazuje događaje s razno raznih putovanja, ali i rado komentira oblačenja poznatih.

Jako je prirodan i iskren, što posebno privlači njegove pratitelje te ga zbog toga uvijek rado pitaju za savijet.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Pogledajte tko se nakon Marcela Brozovića pojavio u poznatom hvarskom restoranu: ''Kakva večer!''

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Zanimljivosti Pogledajte neke od najluđih outfita s druge večeri Ultre, bilo je tu stvarno svega, koji je vama najviše zapeo za oko?