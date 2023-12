Matija Vuica i Jurica Popović voljeli su se više od 40 godina, trudila se da ju zamijeti: "To je bio odabir za cijeli život, obostrano"

Ljubavna priča Matije Vuice i Jurice Popovića potrajala je više od 40 godina, a slovili su kao jedan od omiljenih domaćih parova.

Tužna vijest o iznenadnoj smrti našeg glazbenika Jurice Popovića šokirala je domaću javnost, a njegova životna partnerica Matija Vuica neutješna je nakon ogromnog gubitka.

Njihova ljubavna priča započela je prije više od 40 godina u rodnom im Metkoviću, zajedno su osnovali bend Trotakt, a surađivati su nastavili i u grupi Gracija.

Svoj prvi zagrebački zajednički nastup održali su na sam Badnjak prije 42 godine, a upoznali su se na šetalištu pokraj Neretve u Metkoviću gdje su svi izlazili u to vrijeme kada su bili srednjoškolci.

"To smo mi zvali idemo ispred hotela i tu je svaki kibicirao svatko svakoga. Jure je studirao u Splitu i dolazio je kao kicoš. On je nama bio neka nova faca. Tu se eto dogodilo. Na svakoj rivi ima stup za kojeg se nešto veže. Tamo su se vezali brodovi, a očito se još nešto vezalo. Veze", otkrila je Matija u jednom od intervjua za IN Magazin.

Njihova ljubav bila je jedna od naskladnijih na domaćoj glazbenoj sceni i slovili su kao jedan od omiljenih parova, dok pred oltar nisu nikad stali.

"Ista smo generacija, ali on je bio novi lik i poprilično nedostupan. Zato mi je i bio napet pa sam se potrudila da me primijeti što mi je nakon nekog vremena i uspjelo. I tako... Od Platonske ljubavi do danas, trajemo u komadu. To je bio odabir za cijeli život, obostrano", ispričala je Matija jednom prilikom za Story.

