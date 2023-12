Muž ju je varao s najboljom prijateljicom i preklinjala ju je da joj ga vrati, a utjehu je dobila od koga se to najmanje nadala!

Ljubavna piča Shanije Twain i Frédérica Thiébauda počela je na sasvim neočekivan način, no u braku su već 13 godina i sretniji su no ikad.

Slavna kanadska pjevačica Shania Twain jedna je od onih zvijezda čija ljubavna priča može poslužiti kao inspiracija za holivudski film, a čiji scenarij nije tako čest.

57-godišnja Shania danas je u sretnom braku s četiri godine mlađim suprugom, s kojim se u javnosti rijetko pojavljuje, a u braku su 13 godina. Za njihovu se priču pročulo kada su u prosincu 2010. godine mediji počeli pisati da pjevačica ljubi Frédérica Thiébauda, bivšeg supruga prijateljice s kojom ju je inače njezin bivši prevario. Par je stao pred oltar 1. siječnja 2011. godine, a sudeći po svemu, još uvijek su zaljubljeni.

Prije Frédérica, Shania je 1993. godine upoznala producenta Roberta Johna Langea, koji je bio oduševljen njezinim vokalom te joj se sam ponudio da joj producira i piše pjesme. Zbližili su se te su ubrzo zatim postali par, a vjenčali su se u prosincu iste godine. Zajedno su dobili sina Eju 2001. godine, no onda je sve krenulo nizbrdo 2007. godine. Shania je doznala da je suprug vara, i to s njezinom najboljom prijateljicom Marie-Anne Thiébaud odnosno Frédéricovom bivšom suprugom.

Govoreći u jednom od podcastu ranije ove godine, pjevačica je rekla da ona i Lange imaju sina Eja, ali da više ne razgovaraju.

"Roditelji smo, ali međusobno si šaljemo samo SMS-ove. Komuniciramo zbog sina'', otkrila je tada.

Potom je potvrdila da je njezin bivši još uvijek sa ženom s kojom ju je prevario prije 15 godina - njezinom bivšom najboljom prijateljicom Marie-Anne. Shania je za aferu Langea i njezine najbolje prijateljice saznala dan nakon što je on od nje zatražio razvod.

Prethodno je o tom trenutku rekla: ''Imala sam potpuni napad panike. Samo sam joj rekla da je loša osoba, to je sve što sam mogla izvući!''

Shania i Marie-Anne bile su vrlo bliske prijateljice. Upoznale su se kad je Marie-Anne bila zaposlena kao pomoćnica i prevoditeljica Shanijina bivšeg supruga Langea. U danima nakon razlaza 2008. Shania je rekla da je imala vrtoglavice.

''Bila sam spremna umrijeti'', napisala je u svojim memoarima ''From This Moment On'' te dodala da je jedva jela i spavala. Kaže da je čak napisala e-mail Marie-Anne kako bi molila da joj se muž vrati i napisala: ''Umirem i ne mogu to više podnijeti. Ovo me ubija. Imaj milosti.''

No iako je molila, nikada nije dobila objašnjenje niti bilo kakve detalje o vezi ni od supruga ni od Marie-Anne. Bol je pogoršalo to što se povjerila Marie-Anne o problemima u svojem braku i svojim strahovima da misli da Lange ima aferu. Ali Marie-Anne odbacila je Shanijinu zabrinutost i rekla joj da nema razloga za brigu, zbog čega se osjećala budalasto što je to uopće spomenula.

Kad je napokon skupila hrabrosti da je upita događa li se nešto između nje i njezina supruga, Marie-Anne joj je u suzama rekla: ''Srce mi se slama što bi uopće pomislila da ti nešto skrivam.''

Frederic Thiébaud, tadašnji suprug Marie-Anne, bio je taj koji je Shaniji konačno rekao istinu. Obavijestio ju je da je pronašao telefonske račune, informacije o hotelima i račune te da se sjetio da je vidio podvezice i donje rublje u prtljazi za putovanje na koje je išla da bude sama.

U svojoj knjizi Shania je napisala: ''Bila sam zgrožena činjenicom da je žudnja druge žene za poboljšanjem načina života bila vrijedna razaranja moje obitelji.''

U onome što se pokazalo kao uvrnuta ironija Shania i bivši suprug Marie-Anne Frédéric okrenuli su se jedno drugome te su postali prijatelji, a prijateljstvo se potom pretvorilo u ljubav. Par se na kraju vjenčao u siječnju 2011. na intimnoj ceremoniji na plaži u Portoriku.

Rekla je: ''Nijedan dan više ne uzimam zdravo za gotovo. Fred mi je dao novu ljubav.''

Shania je rekla da je u početku bila u dvojbama zbog druženja s bivšim suprugom svoje ljubavne suparnice i brinula se što će ljudi misliti o vezi. Ali Thiebaud je malo-pomalo osvojio Shaniu i svoju novu nevjestu zove Sunshine.

''Da izrazim svoju ljubav, riječi nisu dovoljne. Svaki dan sve sam zaljubljeniji u nju'', rekao je Thiebaud.

Shania je u podcastu također govorila o početku svoje veze s Frédéricom te ju nazvala jednom lijepom romansom koja joj odgovara.

Rekla je: ''Fréd je tako pametan, on je jedna od najpametnijih osoba koje znam. Ni on nije znao za aferu, to mi je pomoglo da se osjećam bolje. Dobila sam što zaslužujem. Imam najboljeg čovjeka na svijetu'', zaključila je Shania koja je ipak pronašla sreću u novoj ljubavi.

