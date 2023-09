Korana Gvozdić pokazala cipele koje nosi već 23 godine, a imat će ih i na važan dan: "Mjesecima sam ih gledala i sakupljala novce"

Korana Gvozdić pokazala je svojim pratiteljima na Instagramu sandale koje čuva već 23 godine, točnije od svoje maturalne večeri.

Manekenka Kvorana Gvozdić poznata je po svom besprijekornom modnom stilu, a da je imala smisla za modu još prije 20 godina otkrila je svojim pratiteljima na profilu na Instagramu i pokazala im što to čuva u ormaru toliko dugo.

"Priča iza cipela. Google kaže da stvari postaju “vintage” nakon 20 godina. Ove sandale kupila sam za svoju maturalnu večeru prije skoro 23 godine, te ih i danas smatram jednima od najudobnijih, najdražih i najposebnijih cipela koje sam si priuštila. Doslovno sam ih mjesecima gledala kroz izlog (i isto toliko sakupljala novce) i realno nije mi palo na pamet da ću ih nositi godinama. Fendi dan danas radi gotovo identičnu metalnu petu za neke svoje modele cipela, što znači da ipak nismo ispali iz mode. A kako stvari stoje, ići ću u njima i na Oliverovu maturalnu večeru", napisala je Korana uz fotografije na kojima pozira u sandalama.

"Divna!", pohvalila ju je jedna od pratiteljica.

A Korana je prethodno pokazala i kako se kompletno dotjerala za svoju maturalnu večer prije 23 godine i svoje pratitelje ostavila bez teksta. Nosila je bijelu usku haljinu koja je imala tanke vrpce iznad dekoltea do vrata, a uz to je uskladila i šljokičaste naušnice i ukras u kosi. No, ono što je svima zapelo za oko bilo je njeno lice koje se gotovo ništa nije promijenilo sve do danas.

Korani godine kao da idu unatrag, a osim što je sve do danas zadržala mladolik izgled, zadržala je i vitku manekensku figuru.

''Maturalna večer i jedna jako ozbiljna dama na pragu punoljetnosti!'' napisala je na prvoj fotografiji, a na drugoj dodala: ''Uglavnom nisam bila ozbiljna jer se s osmijehom bolje snalazim'', napisala je uz objavu.

Gvozdić je jedna od najljepših Hrvatica, a svoje pratitelje redovno ostavlja bez daha svojim izgledom. A ono što svi vole popratiti je i njezin obiteljski život koji dijeli s komičarom Ivanom Šarićem i sinčićem Oliverom.

Oliver je na svijet stigao prije termina poroda, a Korana je o teškom periodu koji su doživjeli govorila na svojem Instagramu. On se rodio 2021. godine, a Korana i Ivan u sretnoj su vezi od 2012. godine.

