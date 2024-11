Znate li tko je ove godine nominiran za nagradu Grammy? Beyonce se našla na vrhu, a slijedi ju pop-senzacija koju svi obožavaju!

Ovogodišnjim nominacijama, Beyonce se popela na ukupno 99, što je više od bilo kojeg drugog umjetnika. Dosad je bila izjednačena sa svojim suprugom, reperom Jay-Zjem, koji ih ima 88.

Američka superzvijezda i pjevačica Beyonce se u petak s 11 nominacija našla na vrhu popisa nominiranih umjetnika za nagrade Grammy, uključujući kategoriju za album godine u kojoj se natječe svojim country albumom "Cowboy Carter".

Iza Beyonce, sa sedam nominacija su izjednačeni Billie Eilish, Charli XCX, Kendrick Lamar i Post Malone. Pop zvijezda Taylor Swift te novopridošlice Chappel Roan i Sabrina Carpenter su nominirani po šest puta.

Ovogodišnjim nominacijama, Beyonce se popela na ukupno 99, što je više od bilo kojeg drugog umjetnika. Dosad je bila izjednačena sa svojim suprugom, reperom Jay-Zjem, koji ih ima 88.

Žene su prednjačile u ovogodišnjoj kategoriji za album godine, najprestižniju nagradu Grammy.

Beyonce, unatoč velikom broju nominacija, nikada nije osvojila tu nagradu. Jay-Z je tu činjenicu istaknuo na prošlogodišnjoj dodjeli nagrada, tvrdeći da glasači nisu odali odgovarajuće priznanje crnačkim umjetnicima.

Swift je glavnu nagradu osvojila četiri puta, a sada se ponovo natječe svojim albumom "The Tortured Poets Department".

Na dodjeli nagrada u veljači, albumi Beyonce i Swift će se natjecati s albumima "Short n' Sweet", koji potpisuje Carpenter, "Brat" pjevačice Charli XCX, uspješnicom "Hit Me Hard and Soft" Billie Eilish i Roaninim "The Rise and Fall of a Midwest Princess".

Dvojica muških umjetnika nominiranih u kategoriji albuma su reper Andre 3000 i njegov "New Blue Sun" te jazz izvođač Jacob Collier s albumom "Djesse Vol. 4".

Pobjednike će izabrati otprilike 13.000 pjevača, tekstopisaca, producenata i drugih koji čine Akademiju za diskografsku umjetnost i znanost. Organizacija je poduzela korake kako bi svoj sastav učinila heterogenijim te je rekla da sada ima 38 posto nebjelačkih članova, što predstavlja 65-postotno povećanje od 2019.

Stručnjaci i obožavatelji su album "Cowboy Carter" shvatili kao prisvajanje i hommage zanemarenoj ostavštini Afroamerikanaca unutar country glazbe i kulture. Riječ je o prvom albumu crnkinje koji je dospio na prvo mjesto Billboardove ljestvice country albuma kada je objavljen u proljeće.

Glasači koji su u rujnu birali dobitnike nagrada Country Music Awards su ignorirali album Beyonce.

Njene preostale nominacije uključuju pjesmu i snimku godine za singl "Texas Hold 'Em". Također je nominirana u u drugim kategorijama što ilustrira raznolikost žanrova na albumu "Cowboy Carter".

U kategoriji za najboljeg novog izvođača, Carpenter se sa svojom pjesmom "Espresso" natječe protiv pop pjevačice Roan, pop-rock pjevača Benson Boonea, hip-hop/country umjetnika Shaboozeyja, glazbenika Teddyja Swimsa i drugih.

Na popisu nominiranih su se također našli Beatlesi i Rolling Stonesi.

"Now and Then", pjesma Beatlesa producirana umjetnom inteligencijom vratila je u život glas Johna Lennona, a nominirana je za pjesmu godine.

Album Stonesa "Hackney Diamonds", njihov prvi originalan album u 18 godina, nominiran je za rock album godine.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Od vrijednosti doma Lepe Brene zavrtjet će vam se u glavi, a pogledajte ovaj namještaj koji je stigao iz daleke zemlje!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Katarina Baban pokazala je djelić atmosfere sa snimanja scene vjenčanja u hit seriji: "Vaš najdraži toksični par..."

Internet gori od komentara na novu pjesmu Magazina s Lorenom Bućan: ''Ovo je za svjetsku scenu!''



Preminula jedna od najljepših manekenki 90-ih, ostavila je velik trag u modnoj industriji!



Pogledaji ovo Celebrity Georgina pokazala Ronalda u najnježnijem izdanju s njihovom kćeri, pogledajte slatki prizor koji je oduševio milijune pratitelja

Pogledaji ovo Zanimljivosti Možete li prepoznati ovu preslatku djevojčicu s fotografije? Najvjernijim obožavateljima neće dugo trebati!

Pogledaji ovo inMagazin Lorena Bućan otkrila nam je kako je na prvu reagirala na Tončijevu ponudu: ''Rekla sam mu...''