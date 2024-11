Lorena Bućan otkrila nam je kako je na prvu reagirala na Tončijevu ponudu: ''Rekla sam mu...''

U Zagrebu je predstavljena nova pjevačica grupe Magazin. Riječ je o mladoj Splićanki Loreni Bućan, kojoj nije dugo trebalo da prihvati poziv Tončija Huljića i postane nasljednica Andree Šušnjare. Kako zvuči kad Lorena pjeva hitove Magazina te što o unučiću Toniju kaže djed Tonči, donosi naša Julija Bačić Barać u prilogu In magazina.

Lorena Bućan nova je pjevačica grupe Magazin. U jednom zagrebačkom klubu sinoć je prvi put i zapjevala u toj novoj ulozi.

''Stvarno sam preuzbuđena, uzbuđenje traje već par dana. Ovo mi je jako, jako poseban trenutak i još uvijek mi je nerealno ovo sve, ali spremna sam i jedva čekam ljudima to sve pokazati'', rekla je.

''Čuli ste je, vidjeli ste je, znate kako pjeva i pristala je doći u Magazin iako ima već svoju samostalnu karijeru vrlu uspješnu'', dodao je Tonči Huljić.

Od Magazina se oprostila Andrea Šušnjara, koja svoju nasljednicu smatra sjajnim izborom.

''Prvo je mlada, unijet ću potrebnu svježinu grupi. Nije plavuša, smeđa je, ima skroz drugi vokal'', govori Andrea.

A savjetovala joj je:

''Da ide po svome, da ne sluša druge i da se ne da uspoređivati s prethodnim pjevačicama'', otkrila je Šušnjara.

''Najbitnije je biti svoj i uvijek davati puno ljubavi i svu svoju energiju publici'', dodala je Lorena.

Je li se Huljić dvoumio oko izbora nove pjevačice Magazina?

''Uvijek se malo laže, dvoumimo sam se, troumio, ali ja već godinu dana polako pripremam tu situaciju'', priznao je.

A na Huljićev prijedlog da se pridruži Magazinu, Lorena nije baš odmah pristala.

''Rekla sam da ću uzeti malo vremena, ali mislim da sam mu se javila dan nakon da kažem da je to fenomenalna ideja. Na prvu iako mi je bilo iznenađenje, ali odmah me zaintrigiralo, odmah mi se pojavila nekakva lampica u glavi da je to to i da trebam zgrabiti tu priliku'', otkrila nam je Lorena.

A što će joj donijeti status pjevačice Magazina?

''Jedna je stvar kad ideš i krećeš od nule kao što je ona, a druga kad dođeš u Magazin i preko noći dobiješ sve ono za što se mučiš sam, kada izađeš iz Magazina, odmah imaš startnu poziciju bolju nego što si imala prije. I ona ima tu svoj interes, i Magazin ima, i ja imam'', objasnio je Huljić.

Lorenu ne može usporediti ni s jednom bivšom pjevačicom Magazina.

''Svaka ima svoj faktor i najbitnije je da sam poslije uspio svakoj od njih napraviti uspješnu vlastitu karijeru, to su sve velike karijere, ja se nadam da će to biti i u slučaju Andreje'', govori Tonči.

''Jedva čekam da krenem novim putem i da otkrijem tko je u biti Andrea Šušnjara van grupe Magazin'', rekla nam je Andrea.

Uz to što je doista zaposlen, Huljić je prije nekoliko dana po drugi put postao djed.

''Ja se nadam da će uskoro biti i treće pa ćemo vidjeti'', rekao je u svom stilu.

Njegova kći Hana i zet Petar Grašo postali su roditelji dječaka Tonija, a atmosfera s dvoje djece u kući izgleda ovako:

''Plaču svi, ali su i zabavni ono beskrajno pogotovo Alba koja je prva, koja je onako posebna. S njim, on je već 7 dana da je izašao iz rodilišta, vidio sam ga 2-3 puta. Na mene sliči, na koga će'', našalio se Tonči.

O djedu Tončiju ovisi i budućnost Magazina. S novom pjevačicom ulaze u novu eru nakon čak 45 godina postojanja.

''Dokle ja mogu pisati oni imaju budućnost', zaključio je Tonči.

