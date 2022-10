Katy Perry doživjela je malu nezgodu na nastupu u Las Vegasu, a na račun smiješnog trenutka nanizale su se već brojne šale koje su preplavile društvene mreže.

Pjevačica Katy Perry već godinama oduševljava obožavatelje svojim vokalom i impresivnim pokretima i scenskim nastupima na koncertima, ali nakon onog u Las Vegasu njezini su se obožavatelji našalili da je obično dobro podmazan stroj pretrpio kvar.

Na snimci koja je objavljena na TikToku, 38-godišnja pjevačica trudila se držati jedno oko otvorenim i činilo se da ima problema s kapkom usred nastupa, a mnogi korisnici se šale kako je doživjela mehanički kvar. Nastup je nakratko morala prekinuti, no nakon nekoliko trenutaka nastavila je kao da se ništa nije dogodilo.

Međutim, jedan razuman korisnik brzo je sugerirao da je to možda uzrokovano Katyinim umjetnim trepavicama koje su joj zapele za dno oka.

"Sljedeći put provjerite je li softver ažuriran i napravite potrebne izmjene", "Robot s greškom", "Mehanički kvar, ona čak pritišće gumb da drži oko otvorenim", šalili su se neki, no onda je jedan od Katynih pratiteljica brzo pojasnila što se dogodila: "Lol, to joj se ljepilo za trepavice zalijepilo za donji kapak, to mi se stalno događa".

Katy je ovih dana proslavila 38. rođendan, a njezin zaručnik i glumac Orlando Bloom posvetio joj je romantičnu objavu koju je podijelio na svom profilu na Instagramu.

"Svaki put kad napravimo na put oko sunca i slavimo tebe, podsjetim se da smo zajedno na tom putovanju. I bez obzira na vrijeme uvijek sam nasmijan", a čestitkama se pridružila i Orlandova bivša supruga Miranda Kerr i poručila Katy da ju voli do Plutona i natrag.

Orlando i Katy vezu su započeli 2016. godine, a prekinuli su godinu dana kasnije, no ponovno se pomirili 2018. godine jer su shvatili da ne mogu jedno bez drugoga. Zaruke su pale u veljači 2019. godine, ali su vjenčanje odgodili zbog pandemije koronavirusa, a u kolovozu 2020. godine dobili su kćer.

Mišićavi ljepotan ima i 11-godišnjeg sina Flynna kojeg je dobio s bivšom suprugom, manekenkom Mirandom Kerr. Njih dvoje braku su bili od 2010. do 2013. godine, dok je Katy bila udana za britanskog komičara Russella Branda od 2010. do 2012.

