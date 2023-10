Kako su "Prijatelji" nastavili karijere nakon serije koja im je promijenila život? Evo tko je od njih danas najbogatiji, a tko je nešto manje uspješan!

Humoristična serija "Prijatelja" prikazivala se od 1994. do 2004. godine, a njezini glavni glumci krenuli su nakon toga u samostalne karijere, neki više, a neki malo manje uspješno.

Priča o šestero prijatelja, koja je pratila njihove živote u New Yorku, postala je veliki hit već po samom početku prikazivanja davne 1994. godine, to je ostala do završetka njezina emitiranja 2004. godine, ali i sve do danas.

Njezini glavni glumci, koji su do tada bili relativno nepoznati, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, David Schwimmer i Matt LeBlanc, u prvoj sezoni zarađivali su 22.500 dolara po epizodi, a zahvaljujući daljnjem uspjehu serije postali su jedni od najbolje plaćenih televizijskih glumaca, i na kraju se njihov honorar popeo na milijun dolara po epizodi.

54-godišnja Jennifer Aniston glumila je obožavanu Rachel Green, koja se u seriji pojavila kao odbjegla nevjesta opsjednuta kupnjom. Njezin lik osigurao si je željeni posao kod Ralpha Laurena, a na veliko oduševljenje obožavatelja završila je kao djevojka Rossa Gellera, koji je u finalu serije kasnije postao i otac njezine kćeri, Emme.

A nakon što je posljednja epizoda "Prijatelja" emitirana u svibnju 2004. godine, njezina glumačka karijera nastavila je vrtoglavo rasti. Počela je glumiti u filmovima koji su postali pravi hitovi i zaradila je nove milijune dolara. 2008. godine glumila je zajedno s Owenom Wilsonom u "Marley i ja", zaradivši 8 milijuna dolara, a kući je odnijela i pet milijuna dolara za ulogu u komediji "We're the Millers". 2019. vratila se na televiziju kao zvijezda i izvršna producentica serije "This Morning Show" što joj je donijelo nagradu SAG.

Aniston nije samo jedna od najuspješnijih holivudskih glumica, ona je i pronicljiva poslovna žena, koja sklapa unosne poslove s robnim markama i gradi si impresivan portfelj nekretnina. Ima ugovore s tvrtkama Aveeno, Pvolve, SmartWater i Eye Love te vlastitu brend veganskih proizvoda za kosu pod nazivom LolaVie. Vlasnica je prostranog ranča, a prema pisanju Architectural Digesta prošle je godine od Oprah Winfrey u Montecitu kupila četverosobnu kuću u mediteranskom stilu vrijednu 14,8 milijuna dolara.

Prema Celebrity Net Worth, njezino bogatstvo ove godine iznosilo je 390 milijuna dolara, što ju stavlja na sam vrh popisa bogatih glumaca serije "Prijatelji".

Što se njezina ljubavnog života tiče, Jennifer je bila u braku s Bradom Pittom od 2000. do 2005. godine, a s Justinom Therouxom od 2015. do 2018. godine i s oba bivša je danas u prijateljskim odnosima.

56-godišnji David Schwimmer, glumio je Rachelinog dečka Rossa Gellera i luckastog paleontologa, koji je ujedno bio i stariji brat Monice Geller (Courtney Cox).

Od 2005. godine David je nastavio svoju glumačku karijeru i to posudivši glas žirafi Melman u animiranom filmu "Madagascar", a dvije godine kasnije debitirao je kao redatelj filma "Run Fatboy Run" sa Simonom Peggom u glavnoj ulozi. 2016. godine glumio je pokojnog Roberta Kardashiana u filmu "Ljudi protiv O.J.-ja Simpsona: Američka kriminalistička priča".

Pojavio se i u sedam epizoda serije "Will & Grace", a 2020. je utjelovio ulogu Jerryja Bernsteina u britanskoj komediji o kibernetičkom zločinu "Intelligence". Glumio je i u seriji "The Great Celebrity Bake Off" 2023.

David je od 2010. do 2017. godine bio u braku s britanskom umjetnicom Zoe Buckman, s kojom je 2011. godine dobio kćer Cleo.

Iskoristivši svoj zavidni bankovni saldo, kupio je kuću u njujorškom East Villageu za 4,1 milijun dolara 2011. godine, a njegovo bogatstvo procjenjeno je na 120 milijuna dolara.

59-godišnja Courteney Cox glumila je pomalo neurotičnu Monicu Geller opsjednutu čišćenjem, koja je bila Rachelina najbolja prijateljica i Rossova mlađa sestra. Na početku serije bila je u vezi s dr. Richardom Burkeom (Tom Selleck), prijateljem njezinih roditelja, no na kraju je završila s Chandlerom Bingom kojeg je slatko zaprosila u šestoj sezoni. Par je pred kraj serije dobio blizance i odlučio se preseliti iz New Yorka u predgrađe.

Nakon "Prijatelja" glumila je u seriji "Cougar Town" i to od 2009. do 2015. i pritom režirala brojne epizode. Glumila je i Gale Weathers u svim dijelovima franšize "Scream", a ulogu je nedavno reprizirala u šestom nastavku u kojem je glumila i Jenna Ortega.

Nakon što je režirala svoj prvi igrani film "Just Before I Go" 2014. godine, Courteney se vratila na male ekrane 2022. godine i to u Starzovoj humoristično-horor seriji "Shining Vale".

1999. godine udala za kolegu iz "Vriska", Davida Arquettea s kojim je dobila kćer Coco, a razveli su se 2013. godine i ona je započela vezu s glazbenikom Johnnyjem McDaidom s kojim se godinu danas kasnije zaručila. Ubrzo nakon toga raskinuli su zaruke, no ostali su par.

Prema pisanju Dirta nedavno je prodala svoj stan na 25. katu u zgradi Sierra Tower na Hollywood Hillsu za 4,5 milijuna dolara, a živi u kući na plaži u Malibuu. Smatra se da njezino bogatstvo vrijedi 150 milijuna dolara.

56-godišnji Matt LeBlanc u "Prijateljima" je glumio Joeyja Tribbianija, a obožavatelji su ga brzo zavoljeli zbog njegovog šarma i bezvremenske uvodne rečenice "kako si ti?" koja mu je bila zaštitni znak tijekom cijele serije. Nakon prestanka njezina emitiranja nastavio je glumiti u spinoffu "Joey" od 2004. do 2006., koji je pratio glumačku karijeru njegova lika u Los Angelesu, ali je otkazan nakon samo dvije sezone. Glumio je u komediji "Episodes", koja se prikazivala od 2011. do 2017. i donijela mu 2012. godine Zlatni globus.

Uz to se pojavio u CBS-ovoj seriji "Čovjek s planom" u kojoj je glumio od 2016. do 2020. godine, a koja je osvojila nagradu People's Choice Award. Voditi je i BBC-jev "Top Gear" nakon odlaska Jeremyja Clarksona i njegovih suvoditelja, u kojoj je navodno zarađivao 1,2 milijuna dolara godišnje.

Nakon što su "Prijatelji" završili, kupio je 7,4 milijuna dolara vrijednu Pacific Palisades Spanish Villa, da bi to isto imanje kasnije iznajmljivao za 12.995 dolara mjesečno, a zatim ga je 2016. godine stavio na prodaju za 8,75 milijuna dolara. Kao veliki ljubitelj posjeduje mnoštvo vrhunskih sportskih automobila, uključujući Porsche 911 930, Porsche 911 Carrera 4 GTS i Ferrari 360 Modena.

Glumac je bio u braku s Melissom McKnight od 2003. do 2006., a njih dvoje dijele kćer Marinu.

Prema podacima Celebrity Net Wortha njegova neto vrijednost iznosi 85 milijuna dolara.

60-godišnja Lisa Kudrow u seriji je glumila neobičnu Phoebe Buffay, koja je postala ikona serije zahvaljujući svojim pjesmicama, od kojih je najpoznatija "Smelly Cat". Nakon što je prošla kroz brojne veze osuđene na propast, Phoebe je završila seriju u braku s Mikeom Hanniganom, kojeg je glumio Paul Rudd.

Lisa se nakon "Prijatelja" pojavila u brojnim TV serijama, kao što su "Web Therapy" i "Space Force", te filmovima, uključujući "P.S. Volim te", "Djevojka u vlaku" i "Better Nate Than Ever".

2005. bila je sukreatorica, scenarista i zvijezda HBO-ovog "Povratka", priči o bivšoj zvijezdi sitkoma koja čezne za drugom prilikom, što joj je donijelo nominaciju za Emmyja.

Lisa je u braku s voditeljem oglašavanja Michelom Sternom od 1995. godine, a njih dvoje imaju jednog sina, Juliana, koji je diplomirao na USC-u 2021. S obitelji živi na Beverly Hillsu u nekretnini koju je kupila za 1,9 milijuna dolara 1996. godine, a koja sada vjerojatno vrijedi i nekoliko milijuna više.

Vjeruje se da Lisino bogatstvo vrijedi 130 milijuna dolara.

Matthew Perry glumio je slatkog, ali sarkastičnog Chandlera Binga, koji je nasmijavao obožavatelje svojim prodornim stavovima i duhovitošću i svojom ljubavi s Monicom Geller.

Nakon serije stekao je novu generaciju obožavatelja kada je glumio odraslu verziju lika Zaca Efrona u komediji "Opet 17" iz 2009. godine, a pojavio se u brojnim TV serijama uključujući "The Good Wife", "Mr. Sunshine" i "The Odd Couple".

U studenom 2020. Perry zaručio se s talent menadžericom Molly Hurwitz, no šest mjeseci kasnije su raskinuli zaruke i razišli se.

U studenom 2022. godine objavio je svoje bestseler memoare "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing", u kojima je detaljno opisao svoju borbu sa slavom nakon iscrpljujuće ovisnosti o drogama i alkoholu, koja je trajala više od dva desetljeća.

Matthew je pronađen mrtav, u dobi od 54 godine, u svom domu u Los Angelesu 28. listopada nakon što se slučajno utopio u svom jacuzziju. U vrijeme njegove smrti, Celebrity Net Worth procijenio je da ima 120 milijuna dolara.

