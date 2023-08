Amerikanac iz "Supertalenta" Đokoviću zapjevao dobro poznati narodni hit, pogledajte kako je on reagirao na to: "Kad se vratim u Srbiju..."

Justus Reid iz showa Supertalent posvetio je i napisao pjesmu Novaku Đokoviću, a dobio je priliku i da ga uupozna.

Američki tiktoker Justus Reid, kojeg je domaća javnost imala prilike upoznati u "Supertalentu" odlučio je napisati pjesmu za jednog od najuspješnijih sportaša današnjice, srpskog tenisača Novaka Đokovića i otpjevati mu je uživo.

Justus je dodatnu pažnju privukao kada je prije nekoliko mjeseci rasprodao sve što je imao u Americi te se preselio na Balkan koji obožava, no sada se nakratko vratio u New York kako bi pokušao upoznati Novaka i predstaviti mu pjesmu. A da mu je to pošlo za rukom pokazao je u videu koji je objavio na svom TikTok profilu, a osim pjesme koju je napisao za njega, Novak i Justus su zajedno zapjevali i narodnu hit Miroslava Ilića "Pozdravi je, pozdravi".

Uz to su dogovorili susret u Srbiji, a Novak mu je zahvalio što promovira njegovu zemlju i otkrio da ga prati na društvenim mrežama.

"Kad se vratim u Srbiju, ponovit ćemo sve to i glumit ću u tvom spotu", rekao mu je Novak, a Justus je nakon svega zaključio da se snovi ostvaruju.

Hrvatska je publika upoznala Justusa u showu "Supertalent", u kojem je sve ostavio bez teksta izvedbama pjesama na hrvatskom jeziku, koji zapravo ne govori. Zbog audicije u Hrvatsku je došao iz Rapid Cityja u američkoj Južnoj Dakoti i dok ondje nitko ne zna za njega niti ga prepoznaju na ulici, u našoj regiji već je velika zvijezda.

''Dolazim iz Južne Dakote, u Hrvatsku sam stigao kako bih nastupio za sve vas'', rekao je kada je išetao na pozornicu, a zatim je uslijedio šok.

Justus je nastup započeo pjesmom Maje Šuput "Lopove", što je šokiralo žiri i publiku, a posebno je bila zanimljiva reakcija Martine Tomčić.

"Pa je li ovo moguće?" iznenadila se Maja pa je ustala i zaplesala.

"Ti si u prošlom životu sigurno živio na Balkanu", "Nije lako, ali si se baš potrudio", "Sviđa mi se, pozdrav iz Sarajeva", "Nadam se da će Dino vidjeti video", "Bravo, svaka čast", "Kao američki dečko imaš super bosanski naglasak", "Super si ovo odradio, snimi nam još nešto", komentari su kakve dobiva na svoj talent.

A da otpjeva i snimi nešto novo, nisu trebali dugo čekati, pa ih je tako počastio pjesama "Igra Rokenrol cela Jugoslavija", "Mjesečina", a otpjevao je i "Kiše jesenje", "Molitvu", "Igru bez granica" i brojne druge pjesme koje je podijelio s desecima tisuća pratitelja.