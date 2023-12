Jole komentirao rasprodane koncerte Aleksandre Prijović u Areni: "Kapa dolje. Da dijeliš karte, teško je napuniti pet Arena''

Joško Čagalj Jole nakon svog nastupa na Hrvatskoj noći u Frankfurtu pred novinarima je komentirao fenomen kolegice i pjevačice Aleksandre Prijović.

Pjevač Joško Čagalj Jole osvrnuo se na spektakularni koncert u Frankfurtu, alli i prokomentirao pet nastupa Aleksandre Prijović u zagrebačkoj Areni.

"Kapa dolje. Da dijeliš karte, teško je napunit pet Arena. Ja ne mogu ući u taj svijet. Išla su i moja djeca na to, znam da je 99 posto publike bilo od 16 do 18 godina, tako da ne mogu baš komentirati to. Očigledno ima nešto. Gledao sam neke videe, cura odlično pjeva i nije umišljena i bahata", rekao je za 24sata.

Na Hrvatskoj noći Jole je napravio odličnu atmosferu, a svojim nastupom i sam je bio oduševljen.

"Iskreno, produžio bih bar još nekih sat vremena. Ali, eto, takav je koncert, ne mogu svi nastupati dva sata. Pošto sam ja već treći put ovdje, mogu sve sublimirati, organizacija vrhunska, publika predivna. Meni je, kao jednom glazbeniku koji radi pop i zabavnu glazbu, gušt vidjeti ovakvu energiju. Gušt mi je i da mladi i stariji pjevaju i moje pjesme i hrvatske pjesme. Više nego oduševljen", ispričao je.

Jole se fotografirao i družio sa svojim fanovima, bio je skroz otvoren za komunikaciju s njima.

"Ma naravno da se možemo slikati, možemo sve, dođite!", govorio je Jole.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Luce iz ''Kumova'' potpuno je promijenila imidž, iznenadit ćete se kad vidite što je sve novo na njoj!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Nekad i sad Srpski folker zbog kojeg su žene vrištale na Prijinom koncertu u Zagrebu pohvalio se drastičnom transformacijom, evo koliko se promijenio u samo 8 mjeseci!