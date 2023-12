Srpski folker zbog kojeg su žene vrištale na Prijinom koncertu u Zagrebu pohvalio se drastičnom transformacijom, evo koliko se promijenio u samo 8 mjeseci!

Marko Stojković, poznatiji svima kao MC Stojan, na svom Instagramu objavio je svoje dvije fotografije, stariju i noviju, pa otkrio da je u osam mjeseci skinuo više od 20 kila.

Pjevač Marko Stojaković, poznatiji kao MC Stojan, pohvalio se svojim pratiteljima kako je posljednjih nekoliko mjeseci naporno radio na svom izgledu pa je pokazao i rezultate.

Podijelio je svoje dvije selfie fotografije pa napisao: "Slika lijevo 105 kilograma prije 8 mjeseci i slika desno 85! Kad postoji volja, postoji i način", napisao je pored fotografija, a transformacija je i više nego očita.

Lice mu se u potpunosti suzilo. Tijelo mu je vidljivo mršavije, a mišići na rukama i trbuhu su napokon došli do izražaja.

Fotografiju ove ogromne transformacije možete pogledati u našoj galeriji.

Inače, MC Stojan nastupao je na koncertu Aleksandre Prijović u zagrebačkoj Areni kao gost iznenađenja gdje je pokupio mnoštvo veselih uzvika od djevojaka iz publike.

Poznat je po svojim brojnim hitovima kao što su "Candy", "La Miami", "Šalji broj", "Šta ćeš s njim", "Alo", "Gili, gili" i mnogim drugima.

MC stojan prošli je vikend raspametuio publiku u zagrebačkoj Areni gdje se pojavio kao gost n trećem i petom koncertu Aleksandre Prijović.

"Hvala ti što si došao kao moj prijatelj, puno te volim", rekla mu je Aleksandra, a on joj je poručio da mu je čast i zadovoljstvo.

"Ova djevojka zaslužuje sve što joj se događa, hvala ti od srca, voli te MC Stojan", dodao je.

Na petom koncertu Stojan je i zaplakao:

"Još jedan najveći aplauz za moga prijatelja MC Stojana. Vrijeme prolazi, uvijek dolaze neki novi, ali kada je ono što on radi u pitanju, on je zaista netko tko je prvi počeo s tim stilom muzike i napravio velike stvari. Nemoj plakat. Ti si jedan jako vrijedan i jako dobar momak. Iskrena duša. Netko tko je, kada sam ja imala 20-ak godina i kada zaista mnogi nisu znali tko sam i što radim, ni moje pjesme, on me pozvao da snimimo duet. To mi je otvorilo mnoga vrata, a on je bio tu da me podrži. Želim mu se zahvaliti i reći da nikad nisam zaboravila da je bio tu. On je već bio i tu. Znate što je rekao kad je završio koncert. 'Ja želim opet izaći pred ovu publiku', a ja sam rekla moraš, jer si napravio ludilo", nahvalila ga je tada Aleksandra.

