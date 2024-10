'John Wick': Osvetnička priča koja ni nakon 10 godina ne posustaje

Ključna scena s početka originalnog filma – smrt psa koju mu je poklonila preminula supruga – glavni je ."motor." radnje, ali i ono što je film, a onda i franšizu, John Wick, učinilo emocionalnim fenomenom – i omogućilo odličnu priču.

Deset je godina prošlo otkako je najpopularniji filmski plaćeni ubojica krenuo osvetiti psa Daisyja, posljednjeg dara od preminule supruge. Osveta je značila obračun s lokalnim kriminalcima, a odlična reakcija publike, značila je još filmova pa tako franšiza trenutačno broji četiri filma jednostavno nazvana John Wick, a najavljen je i peti, odnosno prvi spin-off – Ballerina, piše Kinofilm.

Četiri filma danas slove za najpoznatiju akcijsku franšizu u kojoj se puno ne govori te je puna atraktivnih akcijskih koreografija. Naslovnu ulogu tumači karizmatični Keanu Reeves koji je svojim imidžem „holivudske dobrice“ uvelike doprinio tome da je njegov lik – unatoč tome što je plaćeni ubojica – teško ne voljeti.

Razlozi zašto publika ima razumijevanja za njegov krvavi pohod imaju duboku emocionalnu podlogu, a za to je, rekli su redatelji originalnog filma u povodu 10 godišnjice objavljivanja filma, zaslužan ponajprije sam Reeves.

Neuspjela "cenzura"

Naime, Chad Stahelski i David Leitch, otkrili da je upravo Keanu Reeves bio ključan u odluci da se pas zaista ubije u filmu.

"Mnogi su nam govorili da je to loša ideja, da je to 'loša sreća' i da će publika biti zgrožena," prisjeća se Leitch.

"Ali znali smo da snimamo žanrovski film i da su takvi teški trenuci ono što stvara nezaboravne scene", nastavio je Leitch te rekao da su financijeri bili zabrinuti zbog ubojstva psa te da stav nisu promijenili ni kad im je ukazao na licemjerje jer više mare za život psa nego za 76 ljudi koji umiru u filmu. Naravno, te su dvije kategorije neusporedive jer jedna se odnosi na nasilje nad nevinim i bespomoćnim stvorenjem, a druga na beskrupulozne gangstere i profesionalne ubojice. Ipak, redatelji su na svojoj strani imali Keanua Reevesa koji je podržavao ideju da pas mora umrijeti jer upravo je to trenutak koji pokreću radnu cijelog filma. Naravno, vodilo se računa da na snimanje ne znači maltretiranje životinja te je Reeves glumio s plišanom igračkom psa, a u filmu nikada nije prikazano kako je ubijen pas, nego je sve snimljeno kroz "sanoliki" objektiv, kako bi dočarali udarac Johna Wicka u glavu. Sve što je publika vidjela bio je krvavi trag koji vodi do mjesta gdje je pas pokušao dopuzati do svog vlasnika.

"Svi iza kamera su vjerojatno mislili da je to najgora ideja ikad,” prisjeća se Stahelski. No, upravo su Keanu Reeves i producent Basil Iwanyk čvrsto stali iza te scene te natjerali financijere da podrže originalnu ideju, a odustanu od svoje da pas na kraju preživi.

"Na kraju su popustili i rekli: 'Hajmo vidjeti što ovi momci mogu napraviti'" rekao je Stahelski.

Emocionalna okosnica filma

Danas, deset godina nakon premijere Johna Wicka 24. listopada 2014., jasno da je upravo ta šokantna scena postala emocionalna srž cijelog filma, pokrenuvši Johnovu beskrajnu potragu za osvetom. Unatoč početnim kritikama, scena je savršeno utrla put radnji u filmu i dala opravdanje za sve krvave obračune koji su uslijedili. Naime, John Wick, lik koji je napustio svijet kriminala da bi pronašao mir sa svojom suprugom, suočen je s gubitkom koji je ponovno probudio njegovu tamnu stranu, pretvarajući ga u nezaustavljivu silu osvete.

Deset godina kasnije, John Wick nije samo još jedan akcijski film. Postao je simbol za modernu akciju, poznat po nevjerojatnim borbenim scenama, koreografiji i jedinstvenom stilu. Priča je to o gubitku, ljubavi i osveti, koja je sve pokrenula jednim jednostavnim, ali nezaboravnim činom: ubojstvom psa.

Kako se razvijala priča o Johnu Wicku, liku s mračnom prošlošću, ali snažnim osjećajem za čast i pravdu, pročitajte na Kinofilmu, web magazinu koji donosi najzanimljivije vijesti iz svijeta filma.