Svi pričaju o reakciji Taylor Swift kad je čula šalu na svoj račun, i njezini su fanovi poludjeli na ovo!

Jo Koy našalio se na dodjeli Zlatnih globusa na račun Taylor Swift, što se njoj nije svidjelo, a kamere su zabilježile njezinu urnebesnu reakciju o kojoj se ne prestaje pričati.

Jedna od najpopularnijih i najbogatijih pjevačica današnjice Taylor Swift nije izgledala nimalo impresionirano nakon što se našla na meti voditelja dodjele Zlatnih globusa Joa Koyja, a na kojoj je bila jedna od glavnih zvijezda.

34-godišnja Taylor, čiji je koncertni film "The Eras Tour Movie" bio nominiran u novoj kategoriji Cinematic and Box Office Achievement, uživala je u svojoj čaši šampanjca kad se 52-godišnji Koy odlučio našaliti s njezinom romansom s Travisom Kelceom.

"Dobro došli natrag. Kao što znate, upali smo nakon nogometnog meča. Velika razlika između Zlatnih globusa i NFL-a jest to što na Zlatnim globusima ima manje snimki Taylor Swift", našalio se Koy aludirajući na česta Taylorina pojavljivanja na NFL utakmicama njezina dragog.

