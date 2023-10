Njezine potpuno gole scene preplavile su internet, evo što ona ima reći na to: "Svi su me ispitivali jesam li sigurna u to...''

Jennifer Lawrence progovorila je o goloj sceni u filmu "No Hard Feelings" i konačno otkrila je li koristila dvojnicu, što su se mnogi njezini obožavatelji pitali.

Američka komedija "No Hard Feelings" s Jennifer Lawrence pravi je hit od samog početka prikazivanja, a velika se prašina podigla zbog golišave scene glavne glumice o kojoj i ovih dana svi govore.

33-godišnja Jennifer u jednoj se sceni pojavljuje u potpunosti gola na plaži, to jest njezin lik, Maddie Barker, a njezini su se obožavatelji sada zapitali je li zatražila pomoć dvojnice kako bi to snimila.

Stoga je glumica, koja je ujedno i producirala film, progovorila o tome zašto se odlučila skinuti radije nego koristiti dvojnicu i razjasniti sve o škakljivom prizoru. Za Variety je rekla da je snimanje golih scena nije uznemirilo i priznala da o tome nikada nije razmišljala, unatoč tome što su drugi provjeravali je li sigurna želi li to učiniti.

"Svi su me ispitivali jesam li sigurna u to, a ja se nisam ni sekunde dvoumila. Bilo mi je to urnebesno", priznala je Jennifer.

Njezin 21-godišnji kolega Andrew Barth Feldman koji također sudjeluje u golišavoj sceni također je priznao kako nije imao problema s time.

"Odmah smo se toliko zbližili da ništa nije bilo čudno ili nesigurno. Sve je bilo potpuno profesionalno", dodao je Andrew.

Jennifer u filmu glumi Maddie Barker, vozačicu Ubera i konobaricu koja se javlja na oglas Craigslista kako bi pomogla obitelji Becker, točnije bogatim roditeljima Percyja (Andrew Barth Feldman), čudnog tinejdžera bez iskustva s djevojkama i društvenog života da mu ona pomogne na tim područjima.

Sporna scena prikazuje Jenniferin lik Maddie kako se kupa s Percyjem, prije nego što im odjeća bude ukradena s plaže, a

gola Maddie zatim trči po pijesku kako bi je vratila natrag, a na kraju to postane scena tučnjave.

Film je zaradio mješovite kritike kritičara i publike zbog grubog humora i kontroverznog zapleta koji prikazuje ženu u 30-ima koja otvoreno prihvaća vezu s tinejdžerom. Brian Viner iz The Daily Maila dao je filmu dvije zvjezdice po objavljivanju - rekavši da Jennifer nije mogla oživjeti film dovoljno.

"To je romantična komedija, jako slabašno osmišljena, tako lijeno napisana, toliko lišena duhovitosti i šarma, da se duh Billyja Wildera sigurno guši u svojoj nebeskoj cigari. Ipak, u njoj gumi Jennifer Lawrence, uvijek zanimljiva pojava na ekranu, iako nije, kako se pokazalo, dovoljno talentirana da pretvori vodu u vino", napisao je on.

Osim Jennifer i Andrewa u komediji među ostalima glume i Zahn McClarnon, Matthew Noszka i Ebon Moss-Bachrach.

Lawrence je jednom trenutku karijere slovila za najplaćeniju glumicu na svijetu, no 2019. potpuno se povukla sa scene koje se, kako je tvrdila, zasitila. Tada se ostvarila i kao majka, a nakon rođenja sina glumila je u filmovima "Ne gledaj gore" te "Causeway".

Oscara za najbolju glumicu osvojila je 2013. godine za ulogu u filmu "U dobru i zlu".

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Znate li tko je Danijeli Dvornik darovao kuću na Braču? "Nisam razmišljao o novcu, učinio sam to bez ikakve naknade!"

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Poznata Hrvatica u Vatikanu nasred ulice podigla haljinicu i pokazala razgolićenu stražnjicu pa se sama pohvalila fotkama!