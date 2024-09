James McAvoy smatra da je uloga koju tumači Ne govori zlo sličnija Scootu McNairyju koji glumi njegovu žrtvu

Psihološki horor triler Ne govori zlo u kina dolazi 12. rujna, a sve što o filmu treba znati, otkriva James McAvoy koji je utjelovio Paddyja, naoko šarmantnog liječnika koji je preselio na selo i postao pravi obiteljski čovjek – s ponešto karakternih tamnih sjena, ključnih za radnju ovog filma.

Škotski glumac James McAvoy svjetsku je slavu stekao je ulogom mladog Charlesa Xaviera u filmskom serijalu X-Men (2011.-2016.), ali i filmovima kao što su romantična ratna drama Okajanje (Atonement, 2007.) te psihološki triler Podvojen (Split, 2016.), u kojem je tumačio niz različitih likova. McAvoy je također poznat po kazališnim i televizijskim ulogama, a od 12. rujna ga možemo gledati u filmu Ne govori zlo (Speak No Evil, 2024.), piše Kinofilm.

Kako je 45-godišnji glumac sam sažeo, u filmu je riječ o dva bračna para s djecom koji se upoznaju na odmoru i Italiji. Jedan par čine Amerikanci koji žive u Londonu, a drugi Britanci koji žive na selu. Bračni par koji živi na selu, i čiji muški dio tumači James McAvoy, poziva svoje nove prijatelje u posjet kod njih koji vrlo brzo postaje sve manje prijateljski…

Uglavnom, riječ je o još jednom (doslovno) strašno zabavnom filmu iz radionice Blumhouse, a evo što je o njemu, redatelju i ostalim glumcima rekao glavni negativac u filmu koji to zapravo potpuno nije…

Tko je Paddy kojeg tumačite?

James McAvoy: Paddy je liječnik koji je odbacio svoju karijeru i vratio se na obiteljsko imanje, gdje već pet generacija obrađuju zemlju te radi za nekoliko dobrotvornih udruga, no čini se da je primarno posvećen obitelji i životu na selu. Kako film odmiče, polako postaje jasno kakvi su on i njegova supruga zaista te gledatelji postaju sve više zabrinuti za drugu obitelj, Daltonove.

Film se dotiče brojnih tema…

James McAvoy: Tako je! Govori o društvenoj prihvatljivosti i čovjekovoj želji da bude u društveno prihvatljivoj zoni. Naime, Daltonovi žive onako kako se od njih očekuje, no nisu sretni. Oni upoznaju obitelj koja živi na selu i s kojom vrlo brzo "kliknu". Budući da je jedna osoba u toj obitelji bila liječnik, zaključuju da razumije moderan život, no i da istovremeno predstavlja autoritet i preuzima odgovornost za vlastitu sreću. Upravo je to Daltonima vrlo privlačno – silazak života s pokretne trake modernog društva. Paddy i Ciara grad su zamijenili selom i čini se da dobro žive. Zadržali su duh modernih profesionalaca te ga oplemenili onim iskonskim, ruralnim. Osim toga, tu je riječ i o povratku muškosti, što Ben Dalton želi postići, a to vidi kod Paddyja.

Dakle, jedna od glavnih odrednica filma je stalno balansiranje između onoga što jesti i što nije prihvatljivo. Daltonovi su obitelj koja podnosi sve što im moderni život baci na pokretnu traku (visoke poreze, dugo radno vrijeme, nestabilnost posla, ogromne školarine, stresnu vezu…), a Paddy se neprestano igra s njima i pritom se dobro zabavlja.

Paddy i Ciara istovremeno su i šarmantni i šokantni te zapravo predstavljaju protutežu Benu i Louise Dalton…

James McAvoy: Paddy i Ciara su užasni na mnogo načina, ali vole jedno drugo. Njihova je ljubav iskrena i zdrava, protkana strašću, no siguran sam da je njihov odnos donekle i bolestan. Dakle, s jedne strane imate negativce koji se stvarno vole, a s druge dobrice koji više ni ne znaju voljeti jer ih je moderno društvo lišilo njihove sposobnosti da to istraže ili pokažu. Paddy i Ciara predstavljaju fantaziju para koji je dobar zajedno i čini se da ima sve i živi atraktivnim, jednostavnim stilom života.

Paddyjevu suprugu i partnericu u zločinu, Ciaru, glumi Aisling Franciosi…

James McAvoy: Aisling Franciosi je odlična glumica, uživao sam s njom pronalaziti najbolji način na koji bismo prikazali odnos Paddyja i Ciare. Dala je veliki doprinos u pronalaženju njihovog jezika ljubavi, koji je tako poseban i naglašeno fizički. To je dovelo do toga da je dobar par disfunkcionalan, a loš – funkcionalan.

I Scoot McNairy je izvrstan kao Ben Dalton koji je rastrgan između braka i potrage za muškošću.

James McAvoy: Scoot je zapravo prilično muževan tip. On je više Paddy nego što bih ja ikad mogao biti u stvarnosti, u smislu života na selu. Dakle, nevjerojatno je kako je dobro iznio ulogu "beta muškarca modernog doba". Mogu samo reći: Kapa dolje!

Što očekujete, kakve će publika imati dojmove nakon gledanja filma?

James McAvoy: Nadam se da će uživati! Osim toga, očekujem da će ih biti strah, ali i da će se dobro nasmijati. Mislim da će vas Ne govori zlo zabaviti, nasmijati i, nadam se, stvarno prestrašiti. Dakle, pripremite se za malo zabave, malo straha i malo nasilja.

Kako je bilo ponovno surađivati s Blumhouseom na ovom projektu?

James McAvoy: Jason Blum je pametan tip, a Blumhouse je pametna tvrtka. Oni jednostavno znaju kako raditi stvari koje daju rezultate i bilo je sjajno ponovno raditi s njima na ovom projektu. Ulažu u projekte i žanr koji ljudi žele konzumirati. A dok ga konzumirate, dobivate puno više nego što ste tražili i to je zajednički nazivnik većine njihova rada. Proveo sam samo sjajne trenutke radeći s Blumhouseom!

