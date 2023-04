Jadranka Kosor emotivnom se objavom prisjetila najvažnije joj osobe: "Devet je mjeseci kako je nema. Milo moje"

Jadranka Kosor objavila je na društvenim mrežama fotografiju preminule majke Zorice i prisjetila se riječi koje joj je znala govoriti.

Naša bivša premijerka i političarka Jadranka Kosor na svom se profilu na Twitteru prisjetila njene preminule majke Zorice i posvetila joj emotivnu objavu.

"Devet je mjeseci kako je nema. Milo moje, govorila mi je. Milo moje", napisala je Jadranka uz majčinu fotografiju iz mlađih dana koju je objavila.

Devet je mjeseci kako je nema. Milo moje, govorila mi je. Milo moje. pic.twitter.com/6HMOR3xjpY — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) April 6, 2023

"Jedna je majka. Struja budućnosti svakog djeteta", "Počivala u miru", "Uvijek boli, znam kako je to. Žao mi je", "Majka je majka, to je neprocjenjivo", komentirali su njezini pratitelji.

Jadrankina majka preminula je u srpnju prošle godine u 91. godini, a njih dvije bile su jako bliske. Otac ih je napustio kada je bivša premijerka bila tek djevojčica, točnije kada je imala svega dvije godine i djetinjstvo joj nije bilo nimalo lako.

Gostujući u podcastu Ženska strana Marije Pajić na portalu Žena.hr prisjetila se djetinjstva koje je, kako je rekla, bilo sasvim nespecifično, prije svega zbog toga što nikad nije upoznala svojeg oca. Name, roditelji su joj se rastali kada je imala samo dvije godine, a otac je nakon toga više nikada nije htio vidjeti.

"Nikad ništa nije pitao o meni. Kad sam došla u Zagreb studirati, bili smo zapravo jako blizu jer je on živio u Čakovcu. No, nikad, ni za rođendan, ni za Božić, ni za Uskrs nije poslalo ni jedan bombon, ni jednu čokoladu. Mene je to na neki način obilježilo, ja sam silno patila kao dijete zbog svega toga", ispričala je te je dodala i kako je zbog toga od malih nogu bila diskriminirana u maloj sredini u kojoj je odrastala te da su je djeca u školi tukla jer jedina nije imala oca.

Prisjetila se i kako je, kada je naučila pisati, skoro svaki dan pisala tati jer je znala njegovu adresu, no on joj je sva pisma vratio neotvorena u jednoj velikoj koverti.

"Taj dan sam odrasla, sa sedam godina, to mi je slomilo srce", priznala je. Kasnije je imala očuha za kojega je također ne vežu lijepe uspomene.

"Poslije sam, nažalost, imala i očuha koji je na drugi način bio nasilan. To je bilo jedno strašno, traumatično iskustvo gdje sam ga ja s 14 godina izbacila iz kuće", ispričala je Jadranka koja smatra da je zbog svega toga razvila specifičan odnos prema muškarcima.

Dodala je i kako je traumatično djetinjstvo utjecalo na njezin stil majčinstva i da zato svojeg sina Lovru od rođenja obasipa bezuvjetnom ljubavlju, a pohvalila se i kako je odrastao u sjajnu osobu.

