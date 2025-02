Hipnotizirajući pogled i besprijekorna gluma: Zašto je Cillian Murphy jedinstven?

Rijetko koji glumac može istovremeno biti suzdržan i nevjerojatno ekspresivan kao Cillian Murphy. Njegova posvećenost glumi i sposobnost preobrazbe u uloge čine ga jednim od najupečatljivijih glumaca današnjice.

Nema sumnje, Cillian Murphy jedan je od najintrigantnijih i najtalentiranijih glumaca današnjice! Ono što nam pri spomenu njegovog imena prvo padne napamet je njegov hipnotizirajući pogled i glumačke izvedbe koje rijetko koga ostavljaju ravnodušnim, piše Kinofilm.Nakon trijumfa s filmom Oppenheimer (2023.), koji mu je donio prvog Oscara za najboljeg glumca, Murphy se vratio intimnijim i emotivnijim pričama. Tako ga trenutačno, u hrvatskim kinima, imamo prilike gledati u povijesnoj drami Te sitnice (Small Things Like These, 2024.), belgijskog redatelja Tima Mielantsa, koja je premijerno prikazana na prošlogodišnjem Berlinaleu. U njemu, 48-godišnji irski glumac tumači Billa Furlonga, trgovca ugljenom koji tijekom Božića 1985. otkriva mračnu tajnu vezanu uz tzv. Magdalenine praonice, ozloglašene institucije koje su djelovale pod okriljem Crkve, a u kojima su mlade žene prisilno radile u užasnim uvjetima.

Zara Devlin i Cillian Murphy u fimu ‘Te sitnice’ Foto: PR

No, iako Cillian Murphy danas slovi za jednog od najcjenjenijih glumaca svoje generacije, njegova umjetnička karijera zamalo je otišla u drugom smjeru. Rođen u Irskoj 1976., prvo se posvetio glazbi – svirao je u rock bendu i sanjao o glazbenoj karijeri. No, nakon što se okušao u kazalištu, brzo je shvatio da je gluma njegov pravi poziv. Glumačku karijeru započeo je 1997. i to nizom kraćih pojavljivanja u filmovima, a prekretnicu u svojoj karijeri ostvario je ulogom u hororu 28 dana kasnije (28 Days Later, 2002.), redatelja Dannyja Boylea, u kojem je glumio Jima, preživjelog u svijetu poharanom virusom. Nakon toga, Hollywood ga je brzo primijetio i uslijedile su karizmatične i često mračne uloge, koje su mu postale zaštitni znak.

Svjetsku slavu može pak zahvaliti suradnji s Christopherom Nolanom. Slavni redatelj prvo mu je povjerio ulogu Dr. Jonathana Cranea / Strašila u trilogiji o Vitezu tame – Batman: Početak (Batman Begins, 2005.), Vitez tame (The Dark Knight, 2008.) te Vitez tame: Povratak (The Dark Knight Rises, 2012.). Njegova interpretacija hladnog i manipulativnog antagonista postala je jedna od najzapaženijih uloga u suvremenim filmovima o superjunacima. Nolan ga je zatim angažirao u Početku (Inception, 2010.) i Dunkirku (2017.), prije nego što mu je povjerio glavnu ulogu u filmu Oppenheimer (2023.). Murphyjeva izvedba fizički i emocionalno kompleksnog znanstvenika koji stoji iza atomske bombe donijela mu je nagrade BAFTA, Zlatni globus, SAG, a naposljetku i Oscara, čime je postao prvi Irac koji je osvojio nagradu za najboljeg glumca.

No, nisu ga obilježile samo suradnje s Nolanom.