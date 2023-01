Navikli smo je gledati u seksi donjem rublju, ali nekad je nosila komade koji baš i nisu za žene: "Takav mi je bio ukus"

Helena Christensen otkrila je kako je u mladosti voljela kupovati i nositi rabljeno muško donje rublje.

Supermodel Helena Christensen šokirala je sve neobičnim priznanjem o kupovanju rabljenog muškog donjeg rublja, koje je voljela oblačiti.

Danas 54-godišnja manekenka izjavila je kako je nekad kupovala muško donje rublje u trgovini rabljenih stvari te da je svoj opskurni modni ukus i sama smatrala smiješnim. Helena kaže da već godinama voli nositi rabljenu odjeću i smatra da je važno reciklirati odjeću kad god je to moguće.

"Nekad nisam imala modne časopise, ali kao tinejdžerici jedna od mojih omiljenih trgovina bila je trgovina rabljenom odjećom. Kupovala bih muško donje rublje i balske haljine i kombinirala ih zajedno. To je bio moj ukus i bilo je smiješno. Njihova povijest i priče koje donose o ženama ili muškarcima me fascinirala", izjavila je Helena u intervjuu za Hello.

Pojasnila je kako je tek nakon što je postala profesionalni model počela nositi elegantniju i skuplju odjeću.

Helena je manekensku karijeru započela davne 1986. godine nakon što je pobijedila na izboru za Miss Universe Danske i jedna je od originalnih supermodela, zajedno s Lindom Evangelistom, Christy Turlington, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Elle Macpherson i Claudijom Schiffer.

Na piste se vratila i brzo nakon što je 1999. godine rodila sina Mingusa Luciena, kojeg je dobila s glumcem Normanom Reedusom, s kojim je bila u vezi od 1998. do 2003. godine.

U jednom je intervjuu otkrila da zavidnu figuru ponajviše duguje plivanju, a uživa i u fitnessu. Okušala se i u dizajniranju odjeće, bavi se fotografijom, a bila je i suosnivačica časopisa Nylon, koji je izlazio od 1999. do 2017. godine.

