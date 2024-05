Gledatelji bijesni zbog rezultata Eurosonga, Hrvati nisu jedini koji misle da je Lasagna trebao pobijediti: "Opljačkan je!"

Mnogi gledatelji Eurosonga komentiraju kako je Baby Lasagna trebao biti pobjednik, donosimo neke od reakcija.

Naš Baby Lasagna donio je Hrvatskoj povijesno drugo mjesto na Eurosongu, no mnogi misle da je trebao pobijediti.

Lasagna je dobio najviše glasova publike, no glasovi žirija presudili su u korist švicarskom predstavniku Nemi, koji je pobijedio.

Društvene mreže zbog toga su preplavili bijesne reakcije gledatelja iz cijele Europe.

"Baby Lasagna je opljačkan. Hrvatska je trebala pobijediti. Oni su moji pobjednici", "Druga godina zaredom gdje se žiri upleo u pobjednika naroda. Švicarska mi je bila na drugom mjestu, ali ipak Hrvatska je ovo ZASLUŽILA", "Baby Lasagna je moj pobjednik", neki su od brojnih komentara eurovizijskih fanova, a još ih donosimo u nastavku.

