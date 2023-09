Problematični glumac uhvaćen kako ljubi i mazi svoju petu suprugu, ona ga je zavoljela unatoč strašnim optužbama i ponašanju!

Gary Oldman i Gisele Schmidt snimljeni su na romantičnom odmoru u Italiji koju obilaze luksuznom jahtom.

Holivudski glumac Gary Oldman i njegova supruga Gisele Schmidt izgledali su zaljubljeni do ušiju dok su ih fotografi snimili na romantičnom odmoru na otoku Capriju u Italiji.

65-godišnji Gary ljubio je 61-godišnju Gisele na stražnjem dijelu jahte prije nego što su se otputili u istraživanje talijanskog otoka.

Fotografije pogledajte OVDJE.

Ona mu je inače peta supruga po redu, a vjenčali su se 2017. godine. Prije nje u braku je bio s Lesley Manville između 1987. i 1990., s Umom Thurman od 1990. do 1992., Donyom Fiorentino od 1997. do 2001. i s Alexandrom Edenborough između 2008. i 2015.

Neki od njih završili su na najružniji mogući način, pa ga je Donya optužila da ju je udario i isključio iz života njihovih sinova.

“Osjećam se kao da mi je ukrao djecu i uništio život”, izjavila je jednom prilikom i dodala kako je njihov brak uništila ovisnost i navodno zlostavljanje.

Ali to je tek vrh ledene sante kada je su u pitanju Oldmanove burne veze.

Svoju prvu suprugu Lesley upoznao je tijekom predstave u londonskom kazalištu Royal Court, a vjenčali su se 1987. godine Par je dobio sina Alfieja, koji sada ima 32 godine, ali 1989. Hollywood je zazvao i glumac je ostavio ženu i sina kojem su tada bila tek tri mjeseca. Ona nikada nije htjela javno pričati o razvodu, ali je godinama kasnije izjavila da on nije bio savršen roditelj kako su ljudi to vjerovali.

Glumac je svoju prvu veliku ulogu ostvario u filmu "Sid i Nancy" iz 1986., a početkom 1990-ih pojavio se u "Drakuli" Brama Stokera i "JFK-u". Ali njegov problem s alkoholom je ubrzo izmakao kontroli, a nije bila tajna da je znao piti po četiri dan u komadu u raskošnim hotelima. U to se vrijeme pričalo i o njegovoj aferi s Winonom Ryder, a onda je na setu upoznao Isabellu Rossellini i za samo nekoliko tjedana počelo se govoriti o braku. Njegovo opijenje nastavilo se izmicati kontroli pa mu je ona dala ultimatum - ili će se ostaviti pića ili neće biti ništa od braka.

Nakon toga se uspio otrijezniti, a priznao je kako mu je to bila jedna od najtežih stvari koje je ikada napravio. Brak s Isabellom nikada se nije dogodio, a on se brzo zaljubio u Donyu nakon što ju je upoznao dok je pohađao sastanke anonimnih alkoholičara 1996. godine. Pet mjeseci kasnije par se vjenčao, a ona je u to vrijeme bila trudna s njihovim sinom Gulliverom. Njihov drugi sin Charlie rođen je dvije godine kasnije, ali do 2001. godine Oldman je bio pred novim razvodom.

Donya je u zahtjevu za razvodom tvrdila da ju je Gary udarao telefonom dok je držala njihovog najmlađeg sina, te da troši novac na prostitutke i drogu. On je to oštro zanijekao i rekao da ju je njezina ovisnost učinila nepodobnom majkom. Sudac je skrbništvo nad njihovim sinovima dodijelio Garyju i on je uzeo pauzu od glume kako bi ih odgojio i posvetio im se kako treba. Počeo je prihvaćati uloge isključivo zbog novca kako bi mogao uzdržavati svoju obitelj.

"Želio bih raditi najmanje posla za najviše novca", rekao je tada svom menadžeru.

Tako je došao do glavne uloge u trilogiji o Harryju Potteru, i to u nastavku "Harry Potter i princ miješane krvi".

Godinama je izbjegavao ozbiljne ljubavne veze zbog svojih sinova, no 2008.na red je došla gospođa Oldman broj četiri. Bila je to jazz pjevačica Alexandra Edenborough, koja je od njega bila mlađa 20 godina.

“Nisam ponosan što mi je ovo četvrti brak. Ali ovaj je dobar. Nadam se moj posljednji", izjavio je tada.

No i taj se brak raspao za što je okrivio poveću razliku u njihovim godinama, a on je u međuvremenu nastavio nizati glumačke uspjehe, ali i kontroverze.

2012. godine bio je proglašen glumcem s najvećom zaradom u povijesti, a 2014. bio je prisiljen javno ispričati se jer je branio antisemitsko naklapanje svog kolege Mela Gibsona, koji je izjavio da su židovi odgovorni za sve ratove u svijetu.

"Bio je u gradu koji vode židovi. Napio se i rekao nekoliko stvari, ali svi smo to govorili. Svi smo *ebeni licemjeri", izjavio je Gary za Playboy.

Taj je skandal, inače sramežljivog Garyja, natjerao da se još više povuče iz središta pozornosti, a u međuvremenu je pronašao novu ljubav i oženio se po peti put, s umjetničkom kustosicom Gisele Schmidt nakon što su se upoznali zahvaljujući ljubavi prema fotografiji. Par je i danas u sretnom braku i žive s njegovim sinovima Los Angelesu, a Gary izbjegava crveni tepih i rijetko ga se viđa na zabavama i javnim događanjima.

