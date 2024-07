Filmski oproštaji: Zadnji filmovi 10 redateljskih legendi

Redatelji su veliki kreativci te nije rijetkost da stvaraju do “posljednjeg daha”. Podsjećamo na zadnje filmove 10 legendarnih redateljica i redatelja koji su na najbolji mogući način zaključili njihove karijere.

Što je zajedničko filmovima Ferrari, Ubojice cvjetnog mjeseca (Killers of the Flower Moon) i Napoleon? Osim što su objavljeni iste godine (2023.), filmovi redovom govore o stvarnim osobama i(li) događajima, a zajednički nazivnik možemo pronaći i činjenici da su ih režirala tri (slavna) redatelja koja su već duboko zašla u treću životnu dob. Naime, riječ je o 81-godišnjem Michaelu Mannu, njegovom vršnjaku Martinu Scorseseu te 85-godišnjem Ridleyju Scottu.

Kako su sva tri filma izazvala veliku pažnju i publike i kritike, jasno je da su ovim redateljima godine samo broj, a isto bi se moglo reći i za neke njihove kolege. Primjerice, 88-godišnji Woody Allen prošle je godine objavio film na francuskom jeziku, Udar sreće (Coup de chance), a iako zreli za mirovnu, redatelji ne miruju. Tako Ridley Scott već naveliko snima Gladijatora 2, a osim nastavka njegovog, ali i jednog od najuspješnijih filmova svih vremena, Gladijatora iz 2000., sljedeće godine očekujemo i Megalopolis 85-godišnjeg Francisa Forda Coppole, zatim Juror No. 2 u režiji 94-godišnjeg Clinta Eastwooda, ali i triler Sweet Vengeance, 83-godišnjeg Briana De Palme.

S obzirom na njihovu kreativnu energiju i općenito vitalnost, malo tko na njih gledao kao na vremešne osobe pri kraju svojih života, a osim toga nebrojeno se puta pokazalo da smrt nema nužno veze s godinama.

Ovom prilikom podsjećamo na redatelje čiji je doprinos kinematografiji nemjerljiv, a čiji zadnji filmovi predstavljaju “točku na i” njihovih uspješnih karijera…

Sidney Lumet

Dok vrag ne sazna da si mrtav

(Before the Devil Knows You’re Dead, 2007.)

Sidney Lumet, koji je imao 82 godine kada je snimao Dok vrag ne sazna da si mrtav, bio je poznat po svojim filmovima koji se bave moralnim dilemama i društvenim problemima. Njegovi raniji filmovi, poput 12 ljutih muškaraca (12 Angry Men, 1957.) i Pasjeg poslijepodneva (Dog Day Afternoon, 1975.) također su se bavili kompleksnim karakterima i napetim situacijama, a zadnji njegov film zadržava brojne karakteristike ranijih radova.

Tako i ovdje imamo upečatljive glumačke izvedbe i mračnu, napetu atmosferu. Međutim, film se ističe po svojoj brutalnosti i emocionalnoj intenzivnosti. Dok su njegovi raniji filmovi često istraživali šire društvene teme, ovaj film se usredotočuje na osobnu tragediju i obiteljsku dinamiku.

Naime, film prati braću Andyja (Philip Seymour Hoffman) i Hanka (Ethan Hawke) koji planiraju pljačku draguljarnice svojih roditelja, što rezultira katastrofalnim posljedicama. Glumačka postava uključuje i Marisu Tomei kao Ginu Hanson te Alberta Finneyja kao Charlesa Hansona.

