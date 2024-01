Fatalna prva dama otkrila pikanterije iz spavaće sobe s predsjednikom, ludo je zaljubljena u njega: "Navučena sam!"

Fatima Florez progovorila o ljubavnom životu nje i Javiera Mileija koji je nedavno izabran za novog predsjednika Argentine.

Djevojka novog argentinskog predsjednika Javiera Mileija, Fatima Florez dala je uvid u njihov pikantni ljubavni život para te priznala da smatra da joj titula prve dame nije privlačna i da je zapravo zastarjela.

Govoreći za The Times, 45-godišnja Fatima rekla je kako nema pritužbi, već da se može pohvaliti samo s puno zadovoljstva kada je u pitanju fizička strana njihove veze.

Njezin partner, nedavno izabrani argentinski predsjednik, u prošlosti se pohvalio da je instruktor tantričkog seksa - sporog, meditativnog oblika seksa koji se temelji na istočnjačkim filozofijama gdje krajnji cilj nije orgazam, već uživanje u procesu. Rekao je pritom i da bi mogao izdržati puna tri mjeseca bez ejakulacije te je otvoreno govorio o seksu u troje.

Fatima, koja je inače komičarka i imitatorica, u novom je intervjuu potvrdila da je super zaljubljena u Javirera, koji zapravo nema političkog iskustva i mnogi ga uspoređuju s Donaldom Trumpom.

"Stvarno sam navučena na Javiera. Čak i kad smo daleko, vrlo smo blizu. A kad smo blizu, blizu smo, eksplozivni smo, eksplozivni, znate na što mislim?", pohvalila se.

Uz to je otkrila da nema interesa biti prva dama Argentine jer smatra da je taj koncept zastario.

"To je anakrono, potpuno se slažem s njim, žena koja prati muža u sjeni i bez ikakve uloge, to je iz nekog drugog doba. Današnje žene su samostalne, poduzetne. Ja imam svoj posao, a on svoj", pojasnila je.

Pogledaji ovo Celebrity Tko je nova prva dama koja je izazvala zanimanje javnosti? Nedavno se razvela nakon 22 godine braka, a procurio je i njihov kućni uradak!

Par je prvi put počeo izlaziti u srpnju nakon što su se upoznali u chat showu u prosincu 2022. godine dok je Fatima još bila u braku sa svojim bivšim suprugom Norbertom Marcosom, koji je od nje stariji 20 godina, a s kojim je provela 22 godine. Njih dvoje upoznali su se na snimanju jedne serije, gdje je on prepoznao njezin talent za imitaciju i postao joj menadžer. Vjenčali su se 2001. godine i on joj je pomogao izgraditi karijeru.

Fatima se otad pojavila u brojnim televizijskim emisijama i showovima, pokrenula je i vlastitu emisiju Fatima Florez es Única, a simpatije javnosti osvojila je i svojom imitacijom nekadašnje argentinske potpredsjednice Cristine Kircner.

No posebno zanimanje javnosti privukao je kućni pornouradak koji je snimila s bivšim suprugom i koji je 2013. dospio u javnost te se munjevito proširio internetom. Inače, nije poznato kada se Florez razvela od bivšeg supruga ni je li razlog tome bio njezin novi dečko i novoizabrani predsjednik Argentine.

