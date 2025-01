Jeste li znali da slavni oskarovac ima brata blizanca? Izbjegava medije, evo čime se bavi

Rami Malek nedavno je gostovao u jednoj televizijskoj emisiji u kojoj je ispričao simpatičnu anegdotu o svom bratu blizancu.

Glumac Rami Malek gledatelje ispred malih ekrana osvojio je ulogom u filmu ''Bohemian Rhapsody'', a malo tko zna da on ima brata blizanca.

Naime, njegovo je ime Sami, a samo je nekoliko minuta mlađi od oskarovca. On se nije poput brata bacio u glumačke vode, već je učitelj. Braća su se zajedno pojavila i na dodjeli Zlatnih globusa 2019. godine, a brojni su tada ostali šokirani.

Rami je nedavno otkrio da su vrlo bliski te ispričao jednu anegdotu iz njihovih školskih dana.

''Bilo smo jako, jako zločesti dečki. Uvijek smo si pomagali u određenim situacijama, a jednom prilikom polagao sam ispit umjesto njega'', počeo je glumac.

''Imao je problema s jednim ispitom, o njemu mu je ovisila cijela godina. Profesorica mu je rekla da će proći ispit ako izvede jedan monolog iz grčke tragedije. Ja sam već tada bio u školi glume i, kakva slučajnost, znao sam takav monolog. Sutradan sam došao i izveo ga, a kasnije me profesorica izvela iz učionice'', dodao je.

Bila je sumnjičava i pitala me kada sam naučio sve to. Rekao sam joj da je to samo hobi, a ona me zamolila da monolog izvedem i na njezinu idućem satu. Pitao sam jesam li prošao ispit, a kada mi je potvrdila, rekao sam da hitno moram ići. I tako je moj brat prošao taj predmet. Kasnije smo to i proslavili'', zaključio je Rami.

