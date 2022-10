Jedna od najljepših žena svijeta u rijetkom intervjuu otkrila detalje koje godinama vješto skriva, a njeni fanovi jednu stvar ne mogu prežaliti

Eva Mendes je u rijetkom intervjuu otkrila dosad nepoznate detalje iz obiteljskog života kojem se posvetila nakon što se povukla iz svijeta glume.

Glumica Eva Mendes rijetko progovara o svom privatnom životu, no ovih je dana dala intervju i to nakon što se pridružila suprugu Ryanu Goslingu u Sydneyu gdje on snima svoj novi film "The Fall Guy".

Pogledaj i ovo Zanosna i dalje! Jedna od najljepših žena svijeta posao je napustila zbog obitelji, a ovo je jedan od njezinih rijetkih izlazaka u javnost

48-godišnja ljepotica koja se povukla iz svijeta glume kako bi se mogla posvetiti obiteljskom životu, otkrila je da njihove kćeri započinju svoje školovanje kod kuće svaki dan uz emisiju "Welcome to Country".

"Ja ih ne školujem kod kuće jer sam to već isprobala i to mi nije jedna od prednosti. Puno putujemo i jedno od mojih čvrstih uvjerenja je da treba nastojata uvijek održati obitelj na okupu, bez obzira što radite. Pogotovo kad su djeca mala. Ono što mi radimo je da se trudimo što je više moguće u obrazovanje uključiti grad u kojem se nalazimo", priznala je Eva za The Daily Telegraph.

Dodala je da su njezina djeca, 8-godišnja kćer Esmeralda i 6-godišnja Amada, počele pokupljati australski naglasak i to samo nakon mjesec i pol dana koliko žive u Australiji. Eva je rekla i da joj je najdraža stvar u Sydneyju to što je grad pogodan za obitelji, a epski parkovi su njezino glavno odredište za opuštanje i nekoliko puta je viđena kako posjećuje igralište u Rose Bayu u Sydneyu.

Eva se krajem devedesetih pojavila u videospotovima Willa Smitha i Pet Shop Boysa u kojima su je zapazili agenti za talente i tako je započela njezina holivudska karijera.

Prvi film u kojem je glumila bio je horor iz 1998. godine "Djeca kukuruza 5: Polja užasa", a najzapaženije uloge ostvarila je u filmovima "Hitch", "Prebrzi i prežestoki", "Ghost Rider" te "Grijesi očeva", na čijem je setu 2011. godine upoznala svojeg današnjeg supruga, glumca Ryana Goslinga (40).

Par se vjenčao u strogoj tajnosti i nitko ne zna točno kada ni gdje, a Eva se nakon udaje odlučila posvetiti obiteljskom životu i napustiti glumu. Svoje prvo dijete, kćerkicu Esmeraldu, rodila je u 42. godini života, a dvije godine kasnije s Ryanom je dobila i kćer Amadu.

U rijetkim intervjuima koje je davala nakon što se povukla iz javnosti u nekoliko je navrata naglasila da uživa u majčinstvu i da se, na žalost njezinih brojnih fanova, ne namjerava vraćati glumi.

