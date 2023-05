Poslušajte pjesme svih predstavnika u prvom polufinalu Eurosonga, Let 3 se bori za finale s najvećim favoritima za pobjedu!

Let 3 Livio Andrijic/Cropix

Let 3 će s pjesmom "Mama ŠČ!" nastupiti 7. po redu, a evo koga ćemo još gledati u prvom polufinalu Eurosonga.

U prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga nastupit će predstavnici 15 zemalja, među kojima je i Let 3.

Naši predstavnici će s pjesmom "Mama ŠČ!" nastupiti 7. po redu, a za prolazak u finale borit će se s opakom konkurencijom.

Među izvođačima u prvom polufinalu su i dva najveća favorita za pobjedu na Eurosongu, predstavnica Švedske Loreen i predstavnik Finske Kaarija.

Loreen s pjesmom "Tattoo" na kladionicama drži prvo mjesto s čak 44 posto šanse za pobjedu, dok Kaariji i njegovoj pjesmi "Cha Cha Cha" kladioničari daju 22 posto šanse za osvajanje Eurosoga.

Što se tiče ukupnog poretka u prvom polufinalu, Hrvatska je na kladionicama zauzela 10. mjesto, sa 67 posto šanse za prolazak u finale. Ispred nas su predstavnici Finske, Švedske, Izraela, Norveške, Češke, Moldavije, Srbije, Švicarske i Portugala.

Poslušajte kako zvuče pjesme svih izvođača koje ćemo gledati u prvom polufinalu Eurosonga po redoslijedu kojim će nastupiti:

Norveška: Alessandra "Queen of Kings"

Malta: The Busker "Dance (Our Own Party)

Srbija: Luke Black "Samo mi se spava"

Latvija: Sudden Lights "Aija"

Portugal: Mimicat "Ai Coracao"

Irska: Wild Youth "We Are One"

Hrvatska: Let 3 "Mama ŠČ!"

Švicarska: Remo Forrer "Watergun"

Izrael: Noa Kirel "Unicorn"

Moldavija: Pasha Parfeni "Soarele si Luna"

Švedska: Loreen "Tattoo"

Azerbajdžan: TuralTuranX "Tell me More"

Češka: Vesna "My Sister's Crown"

Nizozemska: Mia Nicolai & Dion Cooper "Burning Daylight"

Finska: Kaarija "Cha Cha Cha"

Druga polufinalna večer zakazana je za četvrtak 11. svibnja, dok će se finale Eurosonga održati u subotu 13. svibnja.

