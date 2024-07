Ekskluzivni intervju s glumicom koja je šokirala Hollywood

“Nisam ni mogla pomisliti što me čeka kad sam 2020. prvi put razgovarala s Tijom Westom. Tad smo, naime, razgovarali samo o filmu X i ulozi Maxine i nisam ni znala za prednastavak Pearl, kao ni MaXXXine. Sada mogu reći da su mi ti filmovi promijenili život”, kaže Mia Goth.

Britanska glumica Mia Goth, baš kao i Maxine, lik koji tumači u trilogiji redatelja Tija Westa, oduvijek je željela uspjeti kao glumica. Jasno je onda zašto je već kao tinejdžerica iskoristiti priliku da se okuša kao manekenka i zapravo kroz svijet mode zakorači u svijet filma. To joj je uspjelo već kao 18-godišnjakinji, no tek Westovim filmovima iz 2022. – X i Pearl – ostvarila je svoje želje. Sad je gledamo u zadnjem, trećem dijelu trilogije – MaXXXine.

Danas 30-godišnja glumica priznaje da je ponekad bila nestrpljiva da dobije “prave” uloge, no sada je svjesna da je da su one došle baš onda kad su trebale. Unatoč tome što je još uvijek mlada, i unatoč burnoj vezi s kolegom Shijom LaBeoufom, Mia Goth pokazuje veliku dozu zrelosti u poslu kojim se bavi, jasno zna što želi raditi u budućnosti te je neizmjerno zahvalna na suradnjama s ostalim glumcima. U MaXXXine, riječ je o kolegama Elizabeth Debicki, Mosesu Sumneyju, Michelle Monaghan, Bobbyju Cannavaleu, Halsey, Lily Collins, Giancarlu Espositu te Kevinu Baconu.

Koliko joj je sviđa lik Maxine, kako se pripremala za ulogu i povratak u doba kad je rođena, glumica otkriva u nastavku…

Vraćate se svojoj ulozi Maxine Minx, koja sada živi u Hollywoodu ’80-ih godina prošlog stoljeća. Što Vam je značilo snimanje ovog filma i zapravo cijele trilogije?

Mia Goth: Teško je to opisati riječima! Nisam ni mogla pomisliti što me čeka kad sam 2020. prvi put razgovarala s Tijom Westom. Tad smo, naime, razgovarali samo o filmu X i ulozi Maxine i nisam ni znala za prednastavak Pearl, kao ni MaXXXine. Sada mogu reći da su mi ti filmovi promijenili život i ne znam hoću li ikada više doživjeti takvo iskustvo. U kreativnom smislu, bilo je to najbolje iskustvo u mojoj karijeri, a Maxine i Pearl su definitivno dva moja najdraža lika koje sam glumila. Snimanje ova tri filma donijelo mi je puno zabave, novih prijateljstava i iskustva. Te su uloge uvelike utjecale i na moje samopouzdanje. Jako sam ponosna na njih i rado ću ih gledati do kraja života.

Glumice u hororima obično imaju uloge žrtve. Tako je bilo i u onima snimljenim tijekom ’70-ih i ’80-ih godina prošlog stoljeća. Kako netko poput Maxine Minx, u filmu smještenom u ’80-e godine, može to promijeniti?

Mia Goth: Maxine je neustrašiva i to je samo jedna od osobina koja ju krasi. Nosi se s krajnje traumatičnim situacijama iz kojih mnogi ljudi vjerojatno ne bi vidjeli izlaz, ali je ona toliko srčana da ne dopušta da joj išta stane na put. I upravo je zato volim glumiti! To je zapravo jedan od razloga zašto sam je željela glumiti jer nije baš lako naići na snažne ženske likove koji imaju tako jasnu viziju. Prečesto se susrećem sa ženskim ulogama koje su obično tek svjedoci svega što se događa. Ne volim biti promatrač događaja, želim nešto učiniti. Ta mi se prilika otvorila u hororima.

Imate li neki uzor, glumicu iz horor filmova kojoj se divite?

Mia Goth: Isijavanje (The Shining, 1980.) je jedan od mojih omiljenih filmova. Mislim da je Shelley Duvall u njemu, kao i u svakom filmu u kojem glumi, nevjerojatna. Ona je definitivno glumica čijem se radu divim!

