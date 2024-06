Drugi dan Slano Film Days započeo je filmskim razgovorima, a završio je projekcijom pod zvijezdama!

Alfonso Cuarón i Paweł Pawlikowski razgovarali su o stvaranju filmova uoči drugog dana Slano Film festivala, a više pogledajte u nastavku.

Drugi je dan Slano Film Days započeo predstavljanjem svih sudionika, nakon čega su redatelji Alfonso Cuarón i Paweł Pawlikowski vodili vrlo zanimljiv i inspirativan razgovor o stvaranju filmova.

Na samom početku Cuarón se prisjetio početka svoje ljubavi prema filmu, koje seže u samo djetinjstvo u Meksiku kada se iskradao iz sobe nakon što bi mu roditelji zaspali kako bi gledao filmove redatelja poput Vittoria de Sice, Jean-Luca Godarda i Ingmara Bergmana.

"Ti su mi filmovi bili dosadni, ali nisam mogao prestati gledati. Dok sam bio tinejdžer, sve je bilo konceptualno; danas, shvaćam da je život zapravo stvar svjetla i iskustva", komentirao je Cuarón, na što je Pawlikowski dodao:

"Život je napokon sustigao Bergmana".

Cuarón se dotaknuo i odnosa sa svojim dugogodišnjim direktorom fotografije Emmanuelom Lubezkim, trostrukim Oskarovcem poznatijim pod nadimkom Chivo, s kojim surađuje od svog prvog filma.

"Naš cilj u prvom filmu bio je imati jedan kadar koji izgleda dobro. U idućem smo filmu pokušali snimiti jednu dobru scenu, a idući je zadatak bio snimiti dobar film", našalio se redatelj.

I tvoju mamu također, njihov četvrti zajednički projekt, redatelju je predstavljao prekretnicu u stvaralaštvu.

"Htjeli smo snimiti film kakav bismo snimili prije nego što smo krenuli u filmsku školu, dok još nismo naučili njihova pravila", komentirao je Cuarón, dodavši: "Tada sam shvatio da estetika filma dolazi iz njegova jezika, iz 'gramatike' koju koristi".



Pawlikowski je s redateljem diskutirao i o svojim holivudskim iskustvima, koja uključuju "Velika iščekivanja" s Robertom De Nirom te treći nastavak Harry Potter franšize. Redatelj je govorio o svojim uspješnicama "Roma i Gravitacija", koji između sebe broje čak 10 Oscara, opisujući potonji - koji je napisao sa svojim sinom - kao film koji mu je spasio život.

Cuarón i Pawlikowski prisjetili su se i svojih susreta u različitim točkama karijere, počevši od međusobne inspiracije u ranim 2000-tima, kada je Pawełov Last Resort inspirirao sinoć prikazani "Djeca čovječanstva", sve do natjecanja na dodjeli Oscara 2018., gdje su se Cuarónova Roma i Pawełov "Hladni rat" našli suprotstavljeni u nizu kategorija.



Dvojac je razgovor završio diskusijom o pisanju te njegovoj ulozi u stvaranju, kao i distinkciji između prirode televizijskog i filmskog stvaralaštva te različitim slobodama koje oni dopuštaju.

"Narativ je otrov filma - on je fantastičan filmski alat, ali kada filmovi počnu ilustrirati priču, postaju manje zanimljivi", zaključio je Cuarón, dodavši: "Ono što nas drži zaokupljenima nije priča, već protok vremena i iskustvo svijeta u kojem se nalazimo."



U poslijepodnevnim satima vodili su se filmski razgovori između sudionika glumica i glumaca; Ere Balaj, Milice Janevski, Saška Kočeva, Anuše Kodelja, Lidije Kordić, Borisa Lera, Gorana Markovića i Anite Ognjanović i Timke Grin, predsjednice Međunarodnog udruženja casting direktora. Christian Jeune, programski direktor i zamjenik generalnog delegata na Filmskom festivalu u Cannesu vodio je filmske razgovore s mladim redateljicama i redateljima; Ivanom Bakračem, Blertom Basholli, Dinom Duma, Uršom Menart i Vladimirom Tagićem, a poznati direktor fotografije Michael Seresin razgovarao je sa snimateljicama Milicom Drakulić, Dubravkom Kurobasa i Majom Radošević.



U bajkovitom ambijentu Ville Riva održana je i druga večernja projekcija na otvorenom, a prikazivao se film Alana Parkera "Anđeosko srce", u kojem igraju Mickey Rourke, Robert De Niro, Lisa Bonet i Charlotte Rampling. Radnja prati privatnog istražitelja kojeg potraga za nestalim čovjekom iz New Yorka vodi u New Orleans, gdje biva upleten u niz brutalnih ubojstava. "Anđeosko srce" najavio je direktor fotografije Michael Seresin.

"Kako prekrasno mjesto, ljudi, vrijeme, hrana, priroda, more... vjerujte mi, na mnogim sam mjestima bio, ali ovako nešto još nisam doživio. Miro i njegova ekipa nadmašili su sami sebe i veliko mi je zadovoljstvo večeras biti tu s vama. Razgovarati s mladim talentiranim filmskim autorima koje sam ovdje upoznao, za mene je pravo osvježenje. Film koji ćete večeras gledati snimili smo kada sam bio mlad, i to u jednom od moja najdraža dva grada - New Yorku. Nadam se da će u njemu uživati onoliko koliko smo mi uživali snimajući ga", kaže.



Večeras će se u vrtu Ville Riva prikazivati Oscarom nagrađen film "Ida", redatelja Paweła Pawlikowskog, koji će se prije projekcije obratiti gledateljima. Ida nas vodi u Poljsku 1962. godine. Anna, osamnaestogodišnja djevojka koja se priprema postati časna sestra, saznaje da je Židovka i da joj je pravo ime Ida. Ovo je otkriće vodi u potragu za svojim korijenima i suočavanje s istinom o svojoj obitelji.



Prije prikazivanja filma Ida, održat će se i posebna projekcija filma "Čovjek koji nije mogao šutjeti" - prvog hrvatskog filma ovjenčanog Zlatnom palmom, a gledateljima će se prije projekcije obratiti redatelj Nebojša Slijepčević i glumac Goran Bogdan.



Sudjelovanje filmskih umjetnika i studenata na Slano Film Days podržali su regionalni filmski centri i fondovi kroz partnerstvo sa Slano Film Days: Hrvatski audiovizualni centar, Filmski centar Srbije, Filmski centar Crne Gore, Agencija za film Sjeverne Makedonije, Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo i Slovenski filmski centar.



Slano Film Days održava se u Slanom i na Elafitskim otocima do 22. lipnja 2024.

