Lara i Josip iz "Kumova" na jedan dan u novim ulogama: Na Dekici za snove proputovali dječjim snovima!

Dobro poznati dvojac Nika Barišić i Domagoj Ivanković, Lara i Josip iz serije 'Kumovi', pridružio se festivalu čitanja i druženja u projektu Dekica za snove u organizaciji udruge Smiješak za sve.

Čitanje na otvorenom, druženje u prirodi i daleko od virtualnih sadržaja okupilo je osnovnoškolce, srednjoškolce te mališane iz dječjih vrtića i domova, a uz njih su bili mnogobrojni volonteri, pisci i glumci koji su im čitali priče.

"Jako sam sretan što smo Nika i ja imali priliku biti dio događaja gdje se promovira čitanje. Nekako je lijep osjećaj jer nemaš priliku djeci čitati često, tako da se ovo pogodila kao dobra pauza u danu kako bi pružili djeci nešto njima zanimljivo", otkrio je Domagoj.

S njim se slaže i Nika koja je u slikovnicama pronašla posebnu inspiraciju. Dirnule su je zbog poruka koje nose, a mi ih kao odrasli ljudi tako često zaboravimo.

Kad god vidi neku priliku za volontiranje i pomoć drugima Nika se odazove, ali najbolje joj je volontirati s djecom.

"Obožavam djecu i osjećam se preispunjeno nakon bilo kakvog kontakta s njima, inspiriraju me. Baš mislim da sam osoba koja treba imati to kao neku konstantu u životu. To sam zapravo naslijedila od mame", ispričala je Nika.

Domagoj već dugi niz godina volontira u Crvenom Križu te je u tome već uigran pa na volontiranje gleda kao poziv i potrebu da umjesto vremena provedenog na kauču uz mobitel ili popodnevne kave u gradu pročita djeci koju priču i napravi nešto za druge.

"Zašto ne bih poklonio dio svog dana djeci, malo ih zabavio i nekako izbacio iz te rutine školske koje imaju, a na kraju sam sebe iznenadio s nekim novim činjenicama i stvarima", opisao je.

Uz jako puno štiva, različitih pisaca i vrsta pisanih djela s djecom su nezaobilazne anegdote pa je Domagoj izdvojio jednu u kojoj je dobio posebnu titulu.

"Do neke grupe smo došli Nika i ja, ona je bila jako lijepo obučena, ja sam imao najnormalnije hlače i svi su hvalili Niku da se jako lijepo obukla, a za mene su rekli da sam se obukao kao baba. To mi je prvi put da mi je netko rekao da sam baba", ispričao je kroz smijeh te dodao da je s "djecom uvijek zanimljivo raditi i od svake rečenice možeš napraviti anegdotu ako se potrudiš".