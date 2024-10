‘Dio po dio’: Biografska priča kakvu još niste vidjeli

Dio po dio inovativna je biografska priča o glazbeniku, producentu, i modnom dizajneru Pharrellu Williamsu ispričana s pomoću LEGO kockica.

Inovativni umjetnik poput Pharrella Williamsa zaslužuje i inovativnu priču o njemu samome što u ovom slučaju znači da će ona biti ispričana LEGO kockicama. U vrijeme dok svi poznati umjetnici snimaju vlastite dokumentarne filmove, Pharrell je na nagovor svog agenta odlučio izraditi i svoj, piše Kinofilm.

Inovator kakav je, on nije želio raditi sve što i ostali rade već je htio stvoriti nešto novo, još neviđeno, i nešto gdje su mogućnosti beskrajne. LEGO kockice bile su očit izbor koji pokriva sve navedeno. Osim što se Pharrell igrao s njima kad je bio dijete (uostalom, svi to vole), ovo je bio način da se putem šarenila kockica i kreativnosti koje one donose kroz igru isto prenese na velike ekrane.

To se najbolje može vidjeti odmah na početku filma gdje mali Pharrell može vizualizirati zvukove, što bi se nazvalo sinestezijom ili objedinjavanjem osjetila, i sva glazba tijekom trajanja filma može se vidjeti osim što se i čuje. Svaka nota, beat, i lirika savršeno se slažu i nadovezuju jedno na drugo, baš poput LEGO kockica. Onako kako ih je sam Pharrell stvarao u glavi. Drugim riječima, pronađite vlastite LEGO kockice i pustite mašti na volju.

Tko je Pharrell Williams?

Većina javnosti Pharrella poznaje kao glazbenika koji iza sebe ima glazbene hitove poput 'Happy', 'Get Lucky' (s Daft Punkom), ili 'Drop It Like It’s Hot' (sa Snoop Doggom). Ono što mnogi ne znaju je da Pharrell ima 13 osvojenih Grammyja i dvije nominacije za Oscara, direktor je kreativnog odjela za muškarce Louisa Vuittona, te stoji iza mnogih glazbenih hitova u proteklih 30-ak godina koji su se toliko vrtjeli posvuda dok radijskim postajama nije ponestalo vrpce.

Čovjek je jedan od najhvaljenijih i najpoznatijih glazbenih producenata ikada, a koji su imali prilike stvarati hitove za velika imena, te su samo neki od njih Beyoncé, Britney Spears, Justin Timberlake, Snoop Dogg, No Doubt, i mnogi, mnogi drugi. Većina njih posudit će svoje glasove za Dio po dio, i otkrit ćete da znate sve njihove hitove, ali niste znali da iza njih stoji upravo Pharrell.

Biografski feel-good film za sve uzraste

Ljepota ovog filma je što ga može gledati publika svih uzrasta i mada se ovdje radi o umjetniku koji je surađivao s nekim od ne-toliko-obiteljski nastrojenim glazbenicima, kad je LEGO animacija u pitanju – sve je moguće. Primjerice, tijekom sastanka sa Snoop Doggom u njegovom studiju LEGO likovi sa strane konstantno špricaju sprej koji se zove ‘PG spray’ kako bi se dobio dojam zadimljenog prostora, mada odrasla publika zna o čemu se zapravo radi. Slične šale imali su i prethodni LEGO filmovi, i sav taj humor je ovdje.

Dio po dio je pravi feel-good film koji osim fantastične glazbe i prepoznatljive šašavosti LEGO filmova nudi jedno uranjajuće i vizualno dinamično iskustvo. Osim toga, pored već uvelike poznatih hitova, Dio po dio sadrži i pet novih pjesama koje su snimljene baš za film. Ali ovo nije priča o životu Pharrella Williamsa, već o procesu stvaranja umjetnosti jednog od najvećih kreativaca današnjice, jedan od načina da i sami poželite stvoriti nešto.

