Malena Charlotte rasplakala Britance riječima koje je uputila princezi Diani, princ William vodi posebnu brigu o jednoj stvari

Princeza Charlotte je prije nekoliko godina rasplakala Britance čestitikom koju je napravila za pokojnu baku Dianu, a mnogi su se toga prisjetili povodom Majčina dana koji je nedavno obilježen u Velikoj Britaniji.

U Velikoj Britaniji je 19. ožujka obilježen Majčin dan, a princ George, princeza Charlotte i princ Louis odalai su počast svojoj majci, Kate Middleton, a običaj im je i da se prisjete pokojne bake, princeze Diane.

Pogledaj i ovo ovo je zanimljivo Princeza Charlotte najbogatije je dijete na svijetu, a evo zašto to može zahvaliti princezi i majci Kate!

Tako je posebno bila dirljiva čestitka i riječi koje je malena princeza Charlotte prije nekoliko godina posvetila pokojnoj baki, princezi Diani. Iako je nije uspjela upoznati, njezin joj otac, princ William često priča o njoj i dijeli najljepše uspomene.

On je prije nekoliko godina na službenom profilu na Twitteru podijelio dječje čestitke napravljene za Dianu, a Charlottina je bila posebno dirljiva i sve je dirnula do suza. Ona joj je na kartici boje fuksije s rukom nacrtala šareno srce i napisala koliko njezinom tati Williamu.

"Draga bako Diana, mislim na tebe na Majčin dan. Jako te volim. Nedostaješ tati. S puno ljubavi Charlotte", napisala je tada Charlotte.

"Draga bako Diana, sretan sretan Majčin dan. Jako te volim i uvijek mislim na tebe, šaljem ti puno ljubavi", napisao je George u svojoj čestitki.

I Louis, koji je tada imao samo dvije godine, također je napravio svoju čestitku u kojoj je nacrtao šareno srce okruženo s naljepnicama životinja.

U dokumentarcu iz 2017. godine "Diana, Our Mother: Her Life and Legacy", William je otvoreno govorio o Diani, rekavši da je predan tome da njegova djeca znaju sve o svojoj pokojnoj baki. Rekao je da želi da njegova djeca znaju tko je ona bila i da je postojala i ispričao kako im konstantno priča o njoj prije spavanja kako bi znali da postoje dvije bake u njihovim životima.

"Sada imamo više njenih fotografija po kući i razgovaramo o njoj. Teško je jer je Catherine nije poznavala pa ne može pružiti tu razinu detalja, tako da kada spremam Georgea i Charlotte u krevet, pričam o njoj i samo ih pokušavam podsjetiti da imaju dvije bake. Zato je važno da znaju tko je ona bila i da je postojala", zaključio je tada William.

