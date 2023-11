Pjevač omiljenog benda u regiji progovorio o uspjehu Aleksandre Prijović: "Rijetko tko to može, samo najveće zvijezde"

Bojan Vasković Lexington bio je gost iznenađenja na koncertu Aleksandre Prijović u beogradskoj Štark Areni.

Srpski pjevač Bojan Vasković Lexington osvrnuo se u regionalnim medijima na uspjeh svoje kolegice Aleksandre Prijović.

Bojan je istaknuo kako sve što se događa vezano uz Aleksandru nije fenomen, nego je zasluženo.

"Kada kažemo pet Arena u Zagrebu, ko je to napunio u posljednjih deset godina? Tri Arene u Beogradu rijetko tko to može, samo naše najveće zvijezde. Mislim na zvijezde sa prostora bivše Jugoslavije. Sretan sam zbog toga što se vraća prava pjesma na velika vrata, ona je to pokazala. Ona je izuzetna osoba i primjer mladim generacijama, ponašanje, stav. Ona je jedna kompletna zvijezda", rekao je sasvim otvoreno pjevač.

Objasnio je i kako se stvari ne događaju slučajno, već sve po zasluzi. Sve je stvar doživljaja i viđenja.

"Postoje činjenice, koje su sve, samo ne slučajnost", kaže Bojan.

Aleksandra je danas jedna od najuspješnijih pjevačica ovih prostora i jedina koja je dosad uspjela rasprodati pet uzastopnih koncerta u Areni Zagreb, koji su na rasporedu 1., 2., 3., 4. i 6. prosinca, i time postala pravi glazbeni fenomen.

