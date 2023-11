Aleksandra Prijović umalo odustala od karijere, a spasio ju je samo jedan poziv: "Slušaj, ovo ti je posljednja šansa!"

Aleksandra Prijović proslavila se zahvaljujući showu "Zvezde Granda", a od njega je umalo bila i odustala.

Srpski pjevački talent show "Zvezde Granda" jedan je od najpopularnijih i najgledanijih u cijelom našem susjedstvu, a od njegove prve audicije iz koje su proizašle mnoge slavne pjevačice i pjevači, prošlo je već 20 godina.

Tih dana prisjetio se jedan od članova žirija i pokretača showa, glazbenik Saša Popović. Osvrnuo se i na uspješne karijere njegovih kandidata, među kojima je bila i Aleksandra Prijović, a koja je umalo odustala od natjecanja, no zahvaljujući upravo njemu to se nije dogodilo.

"Pa, vidite, što se tiče Aleksandre Prijović, to je zaista nešto nevjerojatno. To što je napravila, to me podsjeća na Lepu Brenu i Slatki greh i na 1983. godinu kad je ono isto puklo i kad smo radili nevjerojatne koncerte. E, to se sad isto dogodilo i s Aleksandrom. Ona je prvi put došla na audiciju 2011. godine u Suboticu. Budući da je imala 15 godina, ja sam joj tada održao kasting, to je bila još ona varijanta kad je bilo 40-50 natjecatelja ukupno, i ona je prošla nekoliko emisija, nekoliko kola, mislim da je prošla čak jedno 4-5 emisija. Tad nije bilo žirija koji je odlučivao, samo da da tu i tamo neke savjete. Svake subote bio je drugi žiri. U jednom trenutku glasali su isključivo gledatelji i ona je ispala. Ona se toliko razočarala. Ništa. I onda dolazi sljedeća godina i ja sam održao kasting za 18 djevojaka i trebale su mi još dvije. Onda sam odlučio zvati djevojke iz prošle sezone, tko dobije najviše glasova da popunimo za tu sezonu. I tajnica zove Aleksandru, ona je bila u Belom Manastiru, kaže: 'Neću se natjecati, ispala sam, jednostavno narod nije glasao za mene.' I neće, a ja sam onda uzeo slušalicu i kažem: 'Slušaj, Aleksandra, ovo ti je posljednja šansa, dođi pa što bude, prođeš - prođeš. I te su godine prošle ona i Andreana Čekić i u toj 2012./2013. bila je fantastična', prisjetio se Saša, prenosi Kurir.

Aleksandra je danas jedna od najuspješnijih pjevačica ovih prostora i jedina koja je dosad uspjela rasprodati pet uzastopnih koncerta u Areni Zagreb, koji su na rasporedu 1., 2., 3., 4. i 6. prosinca, i time postala pravi glazbeni fenomen.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Nekad i sad Predrag Šuka bio je miljenik Hrvatica i od obožavateljica su ga morali čuvati zaštitari, a danas biste ga teško prepoznali!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Doris Dragović na početku karijere snimila je spot koji bi i danas bio provokativan, pogledajte vruće prizore s plaže!