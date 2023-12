Naša bivša manekenka prisjetila se svojih modnih početaka i otkrila kome je za karijeru najviše zahvalna: "Ona me poslala da malo steknem samopouzdanja i iskustva"

Anita Dujić podijelila je objavu s nizom fotografija ispod koje se dotaknula svojeg manekenskog života.

Bivša manekenka Anita Dujić započela je svoju manekensku karijeru sa samo 14 godina, a o svemu je otvoreno progovorila na svojem profilu na Instagramu.

U svojoj objavi spomenula je i najpoznatiju modnu agenticu Tihanu Harapin Zelepugin koja joj je tada puno pomogla te joj je Anita sada vrlo zahvalna.

Podijelila je nekoliko fotografija sa prvih snimanja pa ispod napisala vrlo dirljiv tekst.

"Imala sam 14 godina i došla sam na sastanak s tatom i godinu dana nakon sam već bila u Milanu i radila. Sjećam se izbora za Miss na kojem sam završila slučajno, tj. ja nisam bila za to zainteresirana, ali me Tihi poslala da malo steknem samopouzdanja i iskustva jer sam bila izuzetno sramežljiva. Sjećam se kako me ganjala sa četkom u ruci da mi počešlja kosu, a ja sam bila u fazi čupave kose i odbijala bilo kakvo češljanje. Prgava do ibera. Sjećam se jurnjave po castinzima i snimanja, nekada i tri u jednom danu. Sjećam se svih putovanja, avantura, prvih zarađenih novaca, odrastanja preko noći, biti odgovoran za sebe najednom", napisala je u opisu bivša manekenka.

"Sve sam ti rekla. Predivna bila i ostala", napisala joj je u komentaru Lejla Filipović.

"Baš lijep tekst, lijepa ti, a ne znam tko je kreativno osmislio da ste tako šarene i tamne u kontrastu s njom, ali je predivno", nadovezala se pjevačica Lu Jakelić.

"Lipa moja", dodala je Iris Livaja.

Zatim je na Instagram priči podijelila svoju prvu fotografiju pa dodala:

"Prve fotke ikad. Baby Anita od 15 godina. Rođak me slikao ljeto prije nego ću ići u Milano. To su bile jedine fotke s kojima sam došla tamo".

Podsjetimo, Anita je majka dviju djevojčica koje je dobila sa Škotom Duncanom Broadfootom, s kojim je u braku od 2020. Njihova druga kći Elly Sky došla je na svijet u travnju ove godine, a par ima i četverogodišnju Lili.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Aleksandra Prijović objavila je prvu fotografiju iz Arene Zagreb, danas će tamo ispisati povijest!

1/41 >> Pogledaji ovu galeriju +36 Celebrity Severina je otkrila kako izgleda krsna kuma njezina sina, došla ju je podržati na vrlo važnom događanju!