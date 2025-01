Znate li čime se Angelina Jolie htjela baviti prije glume? Ideju je dobila na pogrebu

Angelina Jolie gostovala je u jednoj emisiji te otkrila da je prije glume htjela organizirati pogrebe.

Angelina Jolie nije oduvijek sanjala o velikim ulogama i filmskoj industriji. Prije nego što je postala uspješna glumica imala je sasvim drugi plan, a o tome je progovorila u ''The Tonight Show Starring Jimmy Fallon''.

Naime, ona je htjela biti organizatorica pogreba.

''Da to je istina. Kako to nema smisla? Sjećam se kada je moj djed preminuo da sam pomislila da pogreb ne bi trebao tako izgledati. To bi trebalo biti slavlje života, a s obzirom na to da se ne bojim smrti i sasvim sam okej s tim, počela sam razmišljati kako bi to bilo idealno zanimanje za mene. Znala sam da bih ja to mogla bolje organizirati. I dalje mi je to plan, ako se nekada nešto u životu izjalovi'', priznala je Angelina.

Inače, Angelina se nedavno rastala od Brad Pitta, njihova saga o razvodu trajala je osam godina, a ona je iz svega izašla bogatija za vrtoglavu cifru, više o tome pročitajte OVDJE.

Nakon službenog razvoda fotografi su je uhvatili sa smiješkom na licu i s posebnom osobom, a više o tome pročitajte OVDJE.

