Prošlogodišnja srpska predstavnica na Eurosongu ljubi svima dobro poznatog kolegu?

Srpski mediji raspisali su se da su Teya Dora i Nucci u vezi već nekoliko mjeseci.

Glazbenica Teodora Pavlovska, poznatija kao Teya Dora, i reper Igor Panić, poznatiji kao Nucci, navodno već nekoliko mjeseci uživaju u ljubavi, piše Kurir.

Naime, srpski mediji od izbora bliskog paru saznali su da je par u tajnoj vezi za koju znaju samo njihovi najbliži.

"Istina je da su Teya Dora i Nucci dugo bili samo prijatelji. Ona nikad nije skrivala da joj je on najzgodniji glazbenik na javnoj sceni, pa je čak znala reći da bi se odmah udala za njega. Iskrice između njih oduvijek su bile prisutne, o tome se pričalo iza kulisa, ali nikad to nisu htjeli potvrditi ni negirali. Uvijek su tvrdili da su samo prijatelji. Kad su započeli vezu, odlučili su to čuvati u tajnosti, pa su o njihovoj romansi znali samo najbliži", ispričao je izvor za Kurir.

''Ipak, sada su počeli polako izlaziti na ista mjesta. Tako se nedavno zajedno došli na jednu proslavu na kojoj je pjevao njihov zajednički prijatelj Devito. Tada su se baš bili opustili, pa su se strastveno grlili pred svima. Tu su se i odali da postoji nešto više od prijateljstva. Čini se da ih više nije briga što drugi misle. Stvarno su lijep par - mladi, uspješni, neka uživaju'', dodao je izvor, a video je isplivao i na društvene mreže.

Inače, Teya Dora je prošle godine predstavljala Srbiju na Eurosongu, a u ranijim intervjuima spominjala je Nuccija pa je čak i priznala da bi se udala za njega.

''Udala bih se za Nuccija! Moj idealan spoj bio bi kod kuće, uz film i razgovor, neka opuštena varijanta, bez izlazaka'', izjavila je ranije.

