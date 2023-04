Legendarni glumac 41 godinu je u braku sa ženom koju je zaprosio čim ju je upoznao, no svoj privatni život vješto krije!

Andy Garcia proslavio je 67. rođendan, a nakon godina uspješne glumačke karijere slovi kao jedan od najtajanstvenijih u Hollywoodu.

Legendarni američki glumac Andy Garcia ovih je dana proslavio svoj 67. rođendan, a upravo on slovi kao jedan od najpovučenijih u Hollywoodu i uspješno skriva detalje svog privatnog života.

Ostvario je niz uloga za pamćenje u kultnim filmovima kao što je "Kum", ali njegovi su intervjui i pojavljivanja u javnosti prava rijetkost, pa njegova priča još više zanima njegove obožavatelje.

Andy je u kasnim sedamdesetima zarađivao za život kao konobar u hotelu Beverly Hilton u Los Angelesu, gdje je susretao neke od najpoznatijih holivudskih legendi, između ostalog i Jona Voighta, a otprilike tri desetljeća kasnije angažirao ga je za svoj film o legendarnom piscu Ernestu Hemingwayu.

"Jednostavno nikad ne znaš kamo će te život odvesti", izjavio je jednom prilikom.

Andy je rođen na Kubi, imao je dvije godine kada je Fidel Castro došao na vlast, a nakon revolucije s obitelji je pobjegao u Ameriku. Nakon zapanjujućeg zaokreta već na početku svoje karijere u gangsterskom filmu "Nedodirljivi" iz 1987. slijedila je uloga u trećem nastavku kultnog "Kuma" i niz uspješnih filmskih projekata kao što su "Modigliani", "City Island", "Oceanovih jedanaest" i drugih.

Ipak, Andyju su uloge tijekom svih tih godina bile manje bitne, a na prvom mjestu bila mu je obitelj, što je zapravo rijetkost u Hollywoodu.

"Odbijao sam uloge kojima su ljudi osvajali Oscara, a većinu sam odbijao jer nisam želio provoditi vrijeme daleko od obitelji", priznao je.

Glumac je u sretnom braku sa suprugom Marivi Lorido Garcia, u koju se zaljubio na prvi pogled, a zaprosio ju je iste noći kada ju je upoznao.

"Bilo je to poput udara groma. Bili smo jako mladi, ali ona me oborila s nogu. Neki se ljudi poznaju dulje vrijeme i to je prvo prijateljstvo, ali kad smo se te večeri upoznali, bilo je vrlo jasno da je ona žena mog života. Te stvari mogu se dogoditi i nisam želio da mi pobjegne", otkrio je u razgovoru za magazin People.

Par je bio sedam godina u vezi prije nego što su se vjenčali 1982. godine. Imaju četvero djece - 39-godišnjeg Dominika, 34-godišnju Daniellu, 30-godišnju Alessandru i 20-godišnjeg Andresa, a obitelj živi na relaciji Los Angeles i Key Biscaynea na Floridi.

Zanimljivo je i da postoje glasine o tome da je glumac rođen s takozvanim parazitskim blizancem na ramenu, a riječ je o rijetkom medicinskom fenomenu koji podrazumijeva nerazvijeni fetus unutar ili na tijelu bebe. Prema pisanju nekih stranih medija, blizanac je odmah po rođenju bio uklonjen s Andyjeva ramena i navodno mu je nakon toga ostao ožiljak veličine teniske loptice.

