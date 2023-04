Sin Đorđa Balaševića otkrio koji će glumac utjeloviti pjevača u filmu o njegovu životu: ''Jedina očigledno ispravna odluka''

Priču o životu Đorđa Balaševića uskoro ćemo gledati i na filmskom platnu.

Sin pjevača Đorđe Balaševića, Aleksa, objavio je na Instagramu isječke iz filma "Megdan" o svom ocu, a otkrio je koji će ga glumac utjeloviti.

"Vojin Ćetković je "Čovjek s Mjesecom u očima". Đoletova želja, velika… I jedina očigledno ispravna odluka. Rekao mi je "Znaš kako, nije svijet baš premali kao što nekom odgovara." A ni ja nemam vremena da zalazim da li bi netko s nekog Grenlanda ili Seula to bolje izveo. Vojin je naš, pjesma je naša, ja tog lika zamišljam tako, ne mogu drugačije. Teško je tu pjesmu odslušati, a kamoli izvesti ulogu. Ćetko mi se uvijek činio da one preteške stvari prihvaća kao izazov, i da to poslije ne prebacuje već čuva u nekom svom trofejnom folderu", poručio je Aleksa.

Aleksa je napisao i u kojoj fazi je snimanje filma trenutno.

"Snimanje počelo u Srbiji, preko Slovenije završavamo u Moldaviji. Hvala svjetskom redatelju i ko-producentu Todoru Chapkanovu na svemu".

"Ovo će biti film za sve vijeke", "Jedva čekamo", "Neka je sa srećom", "Vojin, savršeno", "Predivno", pisali su u komentarima uzbuđeni fanovi.

U filmu će još glumiti Viktor Savić, Aleksandar Radojčić, Petar Božović, Aleksandar Gavranić i Miljan Davidović.

