8 glumaca koji će zasjati u 2025.

Od Rachel Zegler do Jaafara Jacksona, nova generacija glumaca kreće u osvajanje Hollywooda. Tko će ispuniti očekivanja i postati novi miljenik publike?

Svaka nova godina vrijeme je novih prilika i – novih filmova. Već smo pobrojali naslove koje s nestrpljenjem očekujemo u 2025., a oni nam otkrivaju da ćemo u njima gledati već dobro nam znane, ali i one glumce čije zvijezde tek trebaju zasjati na holivudskom nebu, piše Kinofilm.

Od epskih superheroja i legendarnih biografija do nezaboravnih bajki i inovativnih horora, nova generacija glumaca spremna je osvajati filmska platna i osvojiti srca publike diljem svijeta. Ako je suditi prema njihovim dosadašnjim uspjesima i projektima, niz manje poznatih ili pak novih glumačkih imena obilježit će godinu pred nama. Njih ćemo često spominjati, a ovom prilikom izdvajamo tek osam glumaca za koje očekujemo da će "podići filmsku prašinu"…

Rachel Zegler

O njoj se već pričalo u njezinim filmskom debiju - Priči sa zapadne strane (West Side Story, 2021.), redatelja Stevena Spielberga. Riječ je o adaptaciji kultnog mjuzikla, zapravo modernoj Shakespeareovoj tragediji "Romeo i Julija" koja se odvija na ulicama New Yorka. Rachel Zegler u tom je filmu, za ulogu Marije, nagrađena Zlatnim globusom za najbolju glumicu u mjuziklu ili komediji te je postala najmlađa dobitnica te nagrade u toj kategoriji. Ove godine, 23-godišnju glumicu gledat ćemo u Disneyjevom igranom filmu Snjeguljica (Snow White), gdje će oživjeti klasičnu priču o princezi s modernim zaokretom. Ova uloga donosi joj priliku da zasja u jednoj od najprepoznatljivijih bajki svih vremena, a njen glumački talent i izvanredan glas obećavaju jedinstvenu interpretaciju lika. Američka premijera filma najavljena je za 21. ožujka.

Andrew Burnap

I Zeglerin kolega iz Snjeguljice, Andrew Burnap, sve je prepoznatljivije ime u Hollywoodu. Nema sumnje, ulogom u Snjeguljici, u kojoj će tumačiti potpuno novog lika, Jonathana, kreiranog za ovu adaptaciju, napravit će veliki iskorak u karijeri. Ovaj 33-godišnji glumac kazališne kritičare oduševio je izvedbom u predstavi "The Inheritance", za koju je 2020. dobio prestižnu nagradu Tony za najboljeg glumca u dramskoj predstavi. Pojavio se i u seriji WeCrashed (2022.), s Anne Hathaway i Jaredom Letom. Prelaskom s kazališta na velike produkcije, Burnap se etablira kao svestran glumac čija će karijera nesumnjivo cvjetati u nadolazećim godinama.

Emma Myers

Emma Myers, najpoznatija po ulozi Enid Sinclair u hit-seriji Wednesday (2022. – danas), brzo je postala jedno od novih lica u Hollywoodu od kojih se puno očekuje. Uloga energične, optimistične vukodlačice koja balansira između prijateljstva s Wednesday Addams i vlastitih izazova donijela joj je planetarnu popularnost i obožavatelje širom svijeta.

Myers smo gledali i u fantastičnoj komediji Obiteljska zamjena (Family Switch, 2023.), u kojoj je glumila CC Walker, buntovnu, sarkastičnu tinejdžericu koja se, nakon zamjene tijela, nađe u tijelu svojih roditelja, što dovodi do urnebesnih situacija. Ove godine gledat ćemo ju u filmu A Minecraft Movie, koji će biti objavljen u travnju. U adaptaciji globalno popularne videoigre Minecraft, koji režira Jared Hess, Emma Myers tumači Alex, jednu od glavnih protagonistica filma, a osim nje, glumačku postavu čine i Jack Black, Jason Momoa i Danielle Brooks.

Ben Wang

Ova bi godina mogla biti ključna i u karijeri 25-godišnjeg Bena Wanga. Naime, gledat ćemo ga u filmu Karate Kid: Legends, novom nastavku kultne franšize, kojom će, nema sumnje, potvrditi status zvijezde u usponu.

Šesti film u franšizi režira Jonathan Entwistle, a Wang u njemu tumači Liaoa, ambicioznog i odlučnog mladića koji ulazi u svijet borilačkih vještina kako bi pronašao unutarnju snagu i suočio se s izazovima u životu. U filmu će glumiti uz legende – Jackieja Chana i Ralpha Macchija koji će reprizirati svoje uloge Gospodina as Hana, odnosno Daniela LaRussoa.

Ben Wang već je pokazao svoj glumački talent u seriji American Born Chinese (2023.), gdje je glumio tinejdžera rastrganog između svakodnevnog života i mitoloških avantura. Ta mu je uloga donijela pohvale, pogotovo zbog svoje prirodnosti i humora, ali i sposobnosti da vjerno prenese složene emocije. Iste kvalitete pokazao je i u sportskoj drami Chang Can Dunk (2023.), u kojoj je glumio Boa, najboljeg prijatelja glavnog lika Changa, 16-godišnjaka koji je opsjednut košarkom. Američka premijera novog filma u franšizi Karate Kid najavljena je za 30. svibnja 2025.

Mason Thames

Ovog mladog američkog glumca ove ćemo godine gledati kao Štucka (Hiccupa) u iščekivanoj igranoj adaptaciji popularnog animiranog filma Kako izdresirati zmaja (How To Train Your Dragon), redatelja, scenarista i producenta Deana DeBloisa. Dakle, ovaj projekt, temeljen na popularnoj franšizi DreamWorks Animationa, donosi priču o hrabrom mladiću, kojeg glumi 17-godišnji Mason Thames, a koji razvija jedinstvenu vezu sa zmajem Bezubim (Toothless), dok pokušava pomiriti svoj svijet Vikinga s novootkrivenim prijateljstvom prema zmajevima.

Mason Thames prvi je put pažnju gledatelja privukao zapaženom izvedbom u horor-trileru Crni telefon (The Black Phone, 2021.), u kojem je glumio uz Ethana Hawkea. U filmu je glumio Finneyja, dječaka kojeg je zarobio serijski ubojica, i oduševio kritičare, a kao Štucko predstavit će se 13. lipnja za kad je najavljena američka kinodistribucija filma Kako izdresirati zmaja.

Tko su ostali glumci koji će ove godine glavnim ulogama u filmovima koji se s nestrpljenjem očekuju skrenuti pozornost na sebe, pročitajte na Kinofilmu, web magazinu koji donosi najzanimljivije vijesti iz svijeta filma.