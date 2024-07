5 redatelja koji će uskoro dominirati Hollywoodom

Od zabavnih, ali provokativnih bajki do kompleksnih horora, nova generacija redatelja kuca na hollywoodska vrata i nudi sasvim neočekivane priče.

Redateljski je posao prilično zeznuta stvar. Često scenarij nije vaš, vi ga samo režirate. Kamera nije vaša, taj dio radi snimatelj. Gluma nije vaša, za to su zaduženi glumci. Konačni proizvod nije vaš, to je na postprodukciji da odradi. Međutim, ako svi ovi elementi zakažu… ili jedan od njih, okrivit će vas. Redatelji su ti koji kroje sam film, koji svojim predanim radom moraju iskoordinirati sve aspekte jednoga filma u smislenu narativnu cjelinu koja će se dopasti publici. To je neupitno najzahtjevniji posao na filmu i baš zato smo odlučili progovoriti o redateljima, piše Kinofilm.

Ovaj tekst bit će posvećen novoj generaciji redatelja. Na popisu će biti pet redatelja za koje smatramo da će u narednom desetljeću postati glavna imena u Hollywoodu, slično kao što su Denis Villeneuve, Jordan Peele ili Christopher Nolan uspjeli napraviti kada su bili njihovih godina.

Ne znamo hoće li se naša predviđanja i obistiniti, ali svih su pet imena iz naše perspektive izrazito važni filmaši već sada, a vjerujemo i nadamo se da će u budućnosti imati još više uspjeha! No, krenimo!

Greta Gerwig

Gerwig u kolovozu ove godine puno 41 godinu tako da je upala taman na vrijeme. Vrlo svestrana, Greta Gerwig dosad se okušala i kao glumica, i kao scenaristica, a trenutno osvaja Hollywood kao redateljica.

Njezina izvedba u drami Frances Ha iz 2012. godine, koju je režirao njezin suprug, Noah Baumbach, osvojila je apsolutno sve, međutim tek je kao redateljica dosta realizirala svoj puni kreativni potencijal. Prvi film o kojem govorimo je briljantna coming-of-age drama Lady Bird iz 2017. godine, u kojoj je briljantno vodila Saoirse Ronan u jednoj od glumičinih najboljih uloga. Uslijedile su Male žene iz 2019. godine, briljantna adaptacija popularnog romana, također sa Saoirse Ronan; film je zasluženo nominiran za nekoliko Oscara.

Nakon toga dolazi Barbie iz 2023. godine, velebni filmski projekt s Margot Robbie koji je pokazao kako je Gerwig sposobna uhvatiti se u koštac s najtežim zadacima, jer prezentirati public takav film o Barbie pravo je umijeće. Njezin sljedeći projekt su Kronike iz Narnije u suradnji s Netflixom, a s obzirom na sve prezentirano – jedva čekamo!

Robert Eggers

Ako je Gerwig upala na listu pet do dvanaest, Eggers je upao sekundu do dvanaest s obzirom da 7. srpnja puni 41 godinu, ali jednostavno ga nismo mogli ne uvrstiti ovdje. Čovjek je režirao tri filma i četvrti mu je na putu, ali kad s tako malo radova završi na ovoj listi (ali nije to samo naša lista, on je na svim relevantnim listama), onda znate da je učinio nešto dobro.

Slavu je stekao s neobičnim horom Vještica iz 2015. godine s Anyom Taylor-Joy u glavnoj ulozi; kao autor, moram priznati da mi je to njegov daleko najlošiji uradak i iako je imao velik potencijal, to polu-umjetničko stiliziranje horora u maniri samodopadnih preseransa Arija Astera nije imalo smisla u kontekstu samoga žanra.

Međutim, četiri godine kasnije dolazi Svjetionik i to je jedan od najbriljantnijih filmova u posljednjih pet godina. Efektno kombiniranje nadrealizma mladog Davida Lyncha s grotesknom estetikom kakvu su nam u nasljeđe ostavili crno-bijeli horori, a sve to s originalnim umjetničkim izričajem i dvije maestralne izvedbe Roberta Pattinsona i Willema Dafoea. Svjetionik je pokazao da je Eggers spreman za najveće izazove, a njegov Sjevernjak iz 2022. godine, iako nije postao mainstream hit, bio je jedan od najboljih i vizualno najimpresivnijih filmova te godine.

Krajem godine očekuje nas njegov Nosferatu, o čemu smo već i pisali, tako da smo prilično uzbuđeni.

