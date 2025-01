10 holivudskih zvijezda u filmovima koje iščekujemo ove godine

U 2025. očekujemo povratak omiljenih holivudskih lica poput Leonarda DiCaprija, Margot Robbie i Denzela Washingtona u žanrovski različitim projektima – od napetih trilera do srceparajućih romansi.

Ova godina pružit će priliku nekolicini mladih glumaca da zauzmu svoje mjesto na "holivudskom nebu", među već dobro znanim imenima koja tamo imaju svoje neupitne pozicije. A te, dobro poznate holivudske zvijezde, nepogrešivi mamac za publiku, vraćaju se na velike ekrane u ulogama koje će nesumnjivo iznova osvojiti srca gledatelja, a filmovi dominirati svjetskim kinoblagajnama, piše Kinofilm.

Od akcijskih spektakala do emotivnih drama i dugoočekivanih nastavaka, filmska industrija priprema naslove koji će postavljati nove standarde za velike produkcije. U nastavku donosimo najzvučnija imena i projekte koji nas ove godine očekuju na velikim ekranima…

Lily Gladstone – The Wedding Banquet



Nakon što je zadivila i publiku i kritiku svojom izvedbom u Ubojicama cvjetnog mjeseca (Killers of the Flower Moon, 2023.), redatelja Martina Scorsesea, Lily Gladstone se vraća u središte pozornosti s glavnom ulogom u remakeu kultnog filma Anga Leeja, Svadbeno slavlje (The Wedding Banquet, 1993.). Romantična komedija u režiji Andrewa Ahna premijerno će biti prikazana 27. siječnja na Sundance Film Festivalu, a u američkim se kinima očekuje u travnju.

Originalni film iz 1993. godine prati biseksualnog Tajvanca koji ulazi u lažni brak s Kineskinjom kako bi udovoljio svojim roditeljima. Detalji o ulozi Lily Gladstone još uvijek su nepoznati, no postoje nagađanja da će tumačiti verziju glavnog lika s promijenjenim spolom.

Dakle, The Wedding Banquet donosi kombinaciju romanse, humora i kulturne introspektive, a Gladstoneina izvedba mogla bi ponovno oduševiti publiku. Ovaj film predstavlja njezin povratak nakon nešto mirnije 2024., tijekom koje je glumila u nezavisnom filmu Jazzy i Huluovoj kriminalističkoj mini dramskoj seriji Under Bridge.

Ke Huy Quan – Love Hurts



Nakon što je osvojio Oscara za sporednu ulogu u hvaljenom filmu Sve u isto vrijeme (Everything Everywhere All at Once, 2022.), Ke Huy Quan nastavlja osvajati publiku glavnom ulogom u filmu Love Hurts, koji će se u kinima naći za Valentinovo, dakle, u veljači 2025.

Love Hurts kombinira romantiku, humor i akciju, a trailer otkriva da u filmu ima i uzbudljivih scena borbi koje maksimalno iskorištavaju Quanovo znanje borilačkih vještina. Njegov lik koristi raznovrsna improvizirana oružja, a pokreti kamere i koreografija podsjećaju na John Wick franšizu. No, za razliku od Wickove ozbiljne atmosfere, ovaj film donosi komičniji i vedriji ton, čime se dodatno ističu Quanov šarm.

Uz Quana, u filmu glume i Ariana DeBose, Daniel Wu te bivša NFL zvijezda Marshawn Lynch, koji se 2023. Predstavio i kao komičar, u filmu Bottoms. Ova raznovrsna postava obećava zabavan film za spojeve koje donose komediju I akciju.

Očekuje se da će Love Hurts učvrsti Quanovu poziciju kao jedne od najsvestranijih zvijezda novijeg doba, koja kombinira akciju, komediju i emociju.

Anya Taylor-Joy – The Gorge



Nakon glavne uloge u Furiosa: Pobješnjeli Max saga (Furiosa: A Mad Max Saga, 2024.) i camea u Dina: Drugi dio (Dune: Part Two, 2024.), Anya Taylor-Joy ulazi u drugačiju znanstveno-fantastičnu avanturu u filmu The Gorge, koji se na Apple TV+ očekuje u veljači.

U filmu, Taylor-Joy glumi jednu od dvoje snajperista unajmljenih da čuvaju tajanstveni klanac za koji se vjeruje da je ulaz u pakao. Uz nju, glavnu ulogu dijeli Miles Teller, a njihov odnos čini srce priče koja balansira između romanse i nadnaravnog horora.

Planiran za Valentinovo, The Gorge obećava biti alternativni film za spojeve, kombinirajući akciju, horor i ljubavnu priču. Kemija između Taylor-Joy i Tellera ključna je za uspjeh filma, s obzirom na to da veliki dio radnje provode sami. Također, trailer daje kratak pogled na Sigourney Weaver, iako se čini da njezina uloga ima manji značaj u odnosu na glavni dvojac.

Nema sumnje da će ova mračna priča doprinijeti Taylor-Joyinoj reputaciju kao jedne od najtraženijih zvijezda svog doba koja daje dodatnu vrijednost neobičnijim filmskim projektima.

Robert De Niro – Alto Knights



Legenda gangsterskog žanra, Robert De Niro, filmom Alto Knights, vraća se "doma". Ipak, iako je riječ o dobro mu poznatom žanru, prvi put u svojoj karijeri preuzima dvostruku ulogu. Naime, gledat ćemo ga kao Vita Genovesea i Franka Costella, dvojicu suparničkih šefova mafije iz '50-ih godina prošloga stoljeća.

Dakle, u filmu je riječ o odnosu dvojice najozloglašenijih mafijaša u povijesti, odnosno film predstavlja slojevitu priču o moći, rivalstvu i izdaji. De Niro, koji je postavio standard za ovaj žanr kultnim filmovima poput Dobri momci (Goodfellas, 1990.), Casino (1995.) i Kum 2 (The Godfather Part II, 1974.) ponovno surađuje s Nicholasom Pileggijem, scenaristom Dobrih momaka.

Redatelj filma je Barry Levinson, dobitnik Oscara za Kišnog čovjeka (Rain Man, 1988.), koji se redateljski stolac vratio nakon uspješnog filma Ring opstanka (The Survivor, 2021.). S De Nirom u dvostrukoj ulozi i Pileggijevim majstorskim scenarijem, očekuje se da će Alto Knights biti gangsterska drama koja će obilježiti 2025., a u američkim kinima se očekuje 21. ožujka.

Ostalih šest dobro poznatih glumačkih imena koja ćemo ove godine gledati u glavnim ulogama, pronađite na Kinofilmu, web magazinu koji donosi najzanimljivije vijesti iz svijeta filma.