Sve što ste htjeli znati o nominiranima za Oscara 2023. - zanimljivi odgovori na još zanimljivija pitanja!

Sve što ste htjeli znati o oscarima 2023. - donosimo na jednom mjestu.

Bliži se dodjela Oscara 2023. godine, a nominirani filmovi mnogima stavljaju razne upitnike iznad glave. U ovom tekstu možete pronaći sve odgovore na zanimljiva pitanja koji mnogezanimaju.

Hoće li taj film s analnim igračkama i prstima hrenovkama doista pobijediti?

Navodno hoće jer je veliki favorit. ''Everything Everywhere All at Once'', luda multiverzalna komedija u kojoj Michelle Yeoh glumi zasićenu vlasnicu praonice rublja koja pristupa različitim verzijama sebe kako bi spasila svijet (i porazila zlobno neurednog poreznog inspektora) sada izgleda kao najbolji film. Dosad je osvojio sve ključne nagrade u natjecanju, srušio rekorde na dodjeli nagrada Screen Actors Guild. Mora da je fantastično dobar! Ali, ''Everything Everywhere'' je podijelio mišljenja. Nekima se sviđa zbog njegove originalnosti i duhovitosti, neobične vizualne šare inspirirane animeima i apsurdnog humora. Drugi ga smatraju nejasnim, nesmiješnim, ponavljajućim, predugim i nepodnošljivim.

Dakle, to će biti prvi film o superherojima koji će osvojiti nagradu za najbolji film, izrazila je svoje mišljenje novinarka ''The Guardiana'' Catherine Shoard.

Nisu li ''The Fabelmans'' trebali pomesti konkurenciju?

Prošle godine, možda, pišu strani mediji. Vremena su se promijenila. A vjerojatno brisanje drame Stevena Spielberga o razvodu njegovih roditelja značilo bi da Oscari više nisu u ropstvu velikih zvijeri industrije - koliko god briljantni bili njihovi filmovi. Također pokazuje da se zavjesa spušta na filmove o filmovima koji su nagrade mačja metvica, smatra novinarka.

''All Quiet on the Western Front'' iz 1930. je prethodna verzija ovog filma kao i verzija iz 1979. godine. Trebate li i dalje vidjeti novu verziju?

Naravno. Prilično je jednostavno jer se može gledati na platformi Netflix, a na BAFTA dodjeli osvojio je čak sedam nagrada, uključujući najbolji film - što je rekord za film koji nije na engleskom jeziku.

Koja je najteža utrka Oscara?

Najbolji glumac. Austin Butler nedavno je osvajao nagrade kao Elvis, potisnuvši Brendana Frasera iz filma ''The Whale'' na drugo mjesto i nekada omiljenog Colina Farrella na treće.

Oscari mogu dobiti pohvale za prihvaćanje raznolikosti?

Da i ne. Mogli biste to protumačiti kao dokaz zamora od zvijezda (Tom Cruise i Hugh Jackman bili su odbačeni) i plodove istinskog zalaganja za svježe talente. Ali iza blještavila, postoji malo starog šešira. Living je, naposljetku, film koji velikodušno podržava holivudsku ideju engleskoga, baš kao što su The Banshees of Inisherin hvaljeni na Beverly Hillsu zbog svoje nevjerojatne irskosti. Samo je jedan od vodećih kandidata (Yeoh) obojena osoba, a mnogi crnački filmovi neočekivano su isključeni, od kojih su najistaknutiji dva koja su režirale žene u kojima su ženske priče (The Woman King i Till), smatra novinarka The Guardiana.

Mnogi su sigurni da će ''Top Gun'' dobiti neku nagradu. Spielberg je rekao da je to spasilo kino, ali, ne. Možda jedan za zvuk ili tako nešto. Sjena scijentologije i dalje se nadvija nad Cruiseom i Hollywood je svjestan da bi daljnja otkrića o crkvi mogla još više ocrniti njihovu povezanost. Trailer Jimmyja Kimmela za televizijski prijenos bio je omaž ''Top Gunu'' – ali u njemu nije bio sam Cruise. Oscari i industrija htjet će pljesnuti film po leđima, ali se kloniti punog zagrljaja, piše ''The Guardian''.

