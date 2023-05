Internetom se opet širi video kada je princa Harryja javno ponizila bivša djevojka, ovo morate vidjeti!

Na društvenim mrežama pojavila se snimka na kojoj Chelsy Davy ignorira tadašnjeg dečka princa Harryja što se kosi s njegovim optužbama protiv britanskih medija, pogledajte snimku.

Vojvoda od Sussexa je za prekid njegove veze sa Chelsy Davy krivio uplitanje novinara u njegov privatni život. Sada se pak na društvenim mrežama pojavila stara snimka para na kojoj se potvrđuje da je Chelsy nekada ignorirala Harryja i da nju treba krivi za raskid veze.

Na Twitteru je sada objavljen i videozapis iz 1997. godine na kojem su Chelsy, Harry i William. U opisu videozapisa piše kako je Chelsy namjerno ignorira Harryja jer je on bio takav kakav je, naporan i neozbiljan.

Na snimci se vidi kako Chelsy ustaje i pleše dok gleda u Williama koji također pleše, a Harry je cijelo vrijeme gledao u nju i nešto ozbiljno govorio. Po ovome ispada da se Chelsy tada više sviđao stariji brat umjesto mlađeg.

So, Prince Harry blames the press for his break up with Chelsy Davy. BUT remember that time in 1997 when Chelsy was ignoring Prince Harry cause he was being ‘Harry’? 🫠🤣😂



Thank God for Prince William for lighten up the mood 😁🙌🕺#PrinceofWales pic.twitter.com/1twIKnmAWR