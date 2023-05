Evo kako je ukrašena Westminsterska opatija uoči velike krunidbe: Cvijeće, reciklirani materijali i povijesni artefakti nezaobilazan su detalj

Kraljevska obitelj objavila je zadivljujući videozapis Westminsterske opatije, pogledajte kako su ukrasili ovu građevinu povodom velikog povijesnog dana, krunidbe kralja Charlesa III.

Kraljevska obitelj objavila je zadivljujući videozapis Westminsterske palače samo nekoliko sati prije nego što će se u njoj zbiti krunidba kralja Charlesa III. Ukrašena cvijećem i s najsvetijim britanskim artefaktima koji zauzimaju počasno mjesto, ogromna opatija prikazana je u punom sjaju.

''Westminsterska opatija spremna je za krunidbu kralja Charlesa III. i kraljice Camille'', pisalo je u opisu videozapisa na službenom profilu kraljevske obitelji.

Westminster Abbey is ready for the #Coronation of King Charles III and Queen Camilla. pic.twitter.com/LfS3wJBK4k